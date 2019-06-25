Погода в Украине 26 июня: жарко и без осадков на всей территории страны. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 26 июня будет преимущественно сухая, жаркая и солнечная. На территории всех областей без осадков.

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Температура воздуха ночью от 13° до 22° тепла. Днем прогнозируют 28−32° тепла. Ветер северо-восточный и юго-западный, 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 26 июня прогнозируется солнечная с переменной облачностью. Температура ночью 15−17° тепла, днем 28−30° тепла.

Во Львове в среду осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, днем 29−31° выше нуля.

В Одессе 26 июня будет теплая и солнечная погода. Температура воздуха ночью ожидается 20−22° тепла, днем воздух прогреется до плюс 30−32°.

В Днепре в ближайшие сутки обещают жаркую погоду, на небе переменная облачность. Ночью температура воздуха прогреется до 16−18° выше нуля, днем прогнозируют 30−32° по Цельсию.

В Харькове завтра ожидается тепло и солнце. Столбики термометров ночью покажут 15−17° тепла, днем 28−30° выше нуля.

В Карпатах 26 июня синоптики обещают хорошую погоду. Воздух ночью должен погреться до 14−16° тепла, днем 30−32° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 26 июня ожидается неспокойная. Украинцев предупреждают о слабой магнитной буре, которая накроет Киев после полуночи и прекратится около 9.00 утра. Затем в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение.