Суд разрешил экстрадицию Фирташа в США. Фото: AFP

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Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки.

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Соответствующее решение 25 июня принял Верховный суд Австрии. Таким образом служители Фемиды удовлетворили апелляцию адвокатов бизнесмена, которая была подана в декабре 2017 года. Далее решение об экстрадиции должен утвердить министр юстиции Австрии. Об этом сегодня сообщает «Радіо Свобода».

На сегодняшнем судебном заседании присутствовали народный депутат Сергей Левочкин. Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что он приехал поддержать друга. Кроме того, в Вену поддержать Фирташа прилетел нардеп от «Оппозиционного блока» Михаил Папиев, который во времена Януковича был председателем Черновицкой областной государственной администрации.

Напомним, Фирташа задержали в Вене в марте 2014 года по запросу Федерального бюро расследований США. Американские правоохранители подозревают его в подкупе индийских чиновников с целью получения лицензий на добычу титана для дальнейшей продажи компании Boeing.

Впоследствии Фирташ вышел под залог на сумму 147 млн долл. США и с тех пор оспаривает свою экстрадицию. Фирташ отрицает правонарушения. Его защита настаивает, что США не имеют юрисдикции в отношении преступлений в Индии.

В феврале 2019 года Высокий суд Англии и Уэльса арестовал два имения Фирташа, расположенные в Лондоне, а также другое имущество.