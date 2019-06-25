Суд дозволив екстрадицію Фірташа до США. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n123586-sud-avstriyi-dozvolyv-ekstradyciu-oligarha-dmytra-firtasha-do-ssha.html

Ракурс

Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів Америки.

Loading...

Відповідне рішення 25 червня ухвалив Верховний суд Австрії. Таким чином служителі Феміди задовольнили апеляцію адвокатів бізнесмена, яка була подана у грудні 2017 року. Далі рішення щодо екстрадиції повинен затвердити міністр юстиції Австрії. Про це сьогодні повідомляє «Радіо Свобода».

На сьогоднішньому судовому засіданні були присутні народний депутат Сергій Льовочкін. Представник партії «Опозиційна платформа — За життя» заявив, що він приїхав підтримати друга. Крім того, до Відня підтримати Фірташа прилетів нардеп від Опозиційного блоку" Михайло Папієв, який за часів Януковича був головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Фірташа затримали у Відні в березні 2014 року за запитом Федерального бюро розслідувань США. Американські правоохоронці підозрюють його у підкупі індійських чиновників з метою отримання ліцензій на видобуток титану для подальшого продажу компанії Boeing.

Згодом Фірташ вийшов під заставу на суму 147 млн дол. США й з того часу оскаржує свою екстрадицію. Натомість Фірташ заперечує правопорушення. Його захист наполягає, що США не мають юрисдикції щодо злочинів в Індії.

У лютому 2019 року Високий суд Англії та Уельсу заарештував два маєтки Фірташа, розташовані в Лондоні, а також інше майно.