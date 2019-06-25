Новини Дніпропетровщини: у Кривому Розі від пам’ятника Хмельницькому відпала рука, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n123585-na-batkivschyni-zelenskogo-vid-pam-yatnyka-hmelnyckomu-vidpala-ruka-foto.html

Ракурс

У Кривому Розі, на батьківщині президента України Володимира Зеленського, від пам’ятника гетьману Богдану Хмельницькому відпала права рука.

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Шматок постаменту впав на асфальт, повідомляє «Перший Криворізький» із посиланням на своїх читачів, які й зробили відповідні фотографії.

Вони відзначили, що рука пам’ятника українському гетьману ламається не вперше. Раніше владі міста навіть доводилося зменшувати розмір булави, яку тримає Хмельницький, аби уникнути таких ситуацій.

У вересні минулого року «Ракурс» повідомляв, що у Кривому Розі встановили найвищий в Україні пам’ятник князю Володимиру Великому. На площі Олександра Поля раніше знаходився пам’ятник Артему (радянський партійний діяч, засновник маріонеткової Донецько-Криворізької Радянської Республіки, який у 1918−1919 роках боровся проти державних органів Української народної республіки). Пам’ятник йому демонтували з огляду на декомунізацію в Україні.