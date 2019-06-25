Новости Днепропетровщины: в Кривом Роге от памятника Хмельницкому отпала рука

На родине Зеленского памятник Хмельницкому потерял руку (ФОТО)https://racurs.ua/n123585-na-rodine-zelenskogo-ot-pamyatnika-hmelnickomu-otpala-ruka-foto.htmlРакурс
В Кривом Роге, на родине президента Украины Владимира Зеленского, от памятника гетману Богдану Хмельницкому отпала правая рука.
Кусок постамента упал на асфальт, сообщает «Первый Криворожский» со ссылкой на своих читателей, которые и сделали соответствующие фотографии.
Они отметили, что рука памятника украинскому гетману ломается не впервые. Ранее властям города даже приходилось уменьшать размер булавы, которую держит Хмельницкий, чтобы избежать таких ситуаций.
В сентябре прошлого года «Ракурс» сообщал, что в Кривом Роге установили самый высокий в Украине памятник князю Владимиру Великому. На площади Александра Поля ранее находился памятник Артему (советский партийный деятель, основатель марионеточной Донецко-Криворожской Советской Республики, в 1918—1919 годах боролся против государственных органов Украинской народной республики). Памятник ему демонтировали учитывая процессы декоммунизации в Украине.