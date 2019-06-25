Новости Днепропетровщины: в Кривом Роге от памятника Хмельницкому отпала рука, фото — Википедия

https://racurs.ua/n123585-na-rodine-zelenskogo-ot-pamyatnika-hmelnickomu-otpala-ruka-foto.html

Ракурс

В Кривом Роге, на родине президента Украины Владимира Зеленского, от памятника гетману Богдану Хмельницкому отпала правая рука.

Loading...

Кусок постамента упал на асфальт, сообщает «Первый Криворожский» со ссылкой на своих читателей, которые и сделали соответствующие фотографии.

Они отметили, что рука памятника украинскому гетману ломается не впервые. Ранее властям города даже приходилось уменьшать размер булавы, которую держит Хмельницкий, чтобы избежать таких ситуаций.

В сентябре прошлого года «Ракурс» сообщал, что в Кривом Роге установили самый высокий в Украине памятник князю Владимиру Великому. На площади Александра Поля ранее находился памятник Артему (советский партийный деятель, основатель марионеточной Донецко-Криворожской Советской Республики, в 1918—1919 годах боролся против государственных органов Украинской народной республики). Памятник ему демонтировали учитывая процессы декоммунизации в Украине.