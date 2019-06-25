Погода в Україні 26 червня: спекотно і без опадів на всій території країни. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 26 червня буде переважно суха, спекотна і сонячна. На території всіх областей без опадів.

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Температура повітря вночі від 13° до 22° тепла. Днем прогнозують 28−32° тепла. Вітер північно-східний і південно-західний, 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 26 червня прогнозується сонячна з мінливою хмарністю. Температура вночі 15−17° тепла, вдень 28−30° тепла.

У Львові в середу опади не прогнозуються. Температура повітря вночі 13−15° тепла, вдень 29−31° вище нуля.

В Одесі 26 червня буде тепла і сонячна погода. Температура повітря вночі очікується 20−22° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 30−32°.

У Дніпрі в найближчу добу обіцяють спекотну погоду, на небі мінлива хмарність. Вночі температура повітря прогріється до 16−18° вище нуля, вдень прогнозують 30−32° за Цельсієм.

У Харкові завтра очікується тепло і сонце. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17° тепла, вдень 28−30° вище нуля.

У Карпатах 26 червня синоптики обіцяють гарну погоду. Повітря вночі повинен погрітися до 14−16° тепла, вдень 30−32° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 26 червня очікується неспокійна. Українців попереджають про слабку магнітну бурю, яка накриє Київ після опівночі і припиниться близько 9.00 ранку. Потім протягом доби очікуються невеликі обурення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в Україні оголосили штормове попередження.