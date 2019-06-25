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Ракурс
Штормове попередження в Україні: очікуються грози та підйом рівнів води. Фото: news.angolenko

Штормове попередження в Україні: очікуються грози та підйом рівнів води (КАРТА)

25 чер 2019, 09:30
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Метеорологічне попередження оголосили синоптики в Україні. Громадян, що живуть на півдні, протягом доби очікують грози, шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с та може випасти град. Погоді дали жовтий (потенційний) рівень небезпечності.

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До 27 червня включно на всій території Україні буде зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток становлять західні та більшість районів Житомирської області. Про це повідомляє український гідрометцентр.

В гірських притоках Дністра (Івано-Франківська область), а також на ділянці Галич-Заліщики очікується підйом рівнів води на 1,2 м. Таку ж ситуацію прогнозують на річках басейну Сіреті та Прута.

Метеорологічне попередження 25 червня в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Під час випадіння дощів та злив можуть сформуватися місцеві та схилові стоки, а в горах очікується утворення селевих потоків.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в Україні переважатиме гарна погода, однак у Карпатах та на півдні країни очікуються сильні дощі.

Джерело: Ракурс


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