Штормове попередження в Україні: очікуються грози та підйом рівнів води. Фото: news.angolenko

https://racurs.ua/ua/n123563-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-ochikuutsya-grozy-ta-pidyom-rivniv-vody-karta.html

Ракурс

Метеорологічне попередження оголосили синоптики в Україні. Громадян, що живуть на півдні, протягом доби очікують грози, шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с та може випасти град. Погоді дали жовтий (потенційний) рівень небезпечності.

Loading...

До 27 червня включно на всій території Україні буде зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток становлять західні та більшість районів Житомирської області. Про це повідомляє український гідрометцентр.

В гірських притоках Дністра (Івано-Франківська область), а також на ділянці Галич-Заліщики очікується підйом рівнів води на 1,2 м. Таку ж ситуацію прогнозують на річках басейну Сіреті та Прута.

Під час випадіння дощів та злив можуть сформуватися місцеві та схилові стоки, а в горах очікується утворення селевих потоків.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в Україні переважатиме гарна погода, однак у Карпатах та на півдні країни очікуються сильні дощі.