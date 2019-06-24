Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n123539-pogoda-v-ukrayini-na-25-chervnya-doschi-ta-grozy-obicyaut-u-pivdennyh-oblastyah-karta.html

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Погода в Україні 25 червня переважатиме суха та сонячна. Не обійдеться без дощів, які прогнозують у Карпатах та в південних областях.

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Температура повітря вночі від 12° до 21° тепла. Вдень прогнозують 25−33° тепла. Вітер переважно північно-східний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода у Києві 25 червня прогнозується сонячна. Температура вночі 17−19° тепла, вдень 27−29° тепла.

У Львові у вівторок істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі 13−15° тепла, вдень 25−27° вище нуля.

В Одесі завтра очікується дощова погода, можливі грози. Температура повітря вночі очікується 18−20° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 30−32°.

У Дніпрі найближчої доби не обіцяють дощі, погода повинна бути сонячною. Вночі температура повітря прогріється до 18−20° вище нуля, вдень прогнозують 29−31° за Цельсієм.

У Харкові завтра очікується дощ лише вночі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17° тепла, вдень 26−32° вище нуля.

У Карпатах у вівторок очікуються короткочасні дощі. Повітря вночі повинно погрітися до 16−19° тепла, вдень 25−28° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 червня очікується відносно спокійна. Протягом доби очікується невеликі збурення.

Нагадаємо, 24 червня синоптики обіцяли дощову погоду в більшості регіонів. Опади не прогнозували в частині південних та східних областей, а також у Волинській області.