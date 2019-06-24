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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 25 июня: дожди и грозы обещают в южных областях (КАРТА)

24 июн 2019, 15:49
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Погода в Украине 25 июня будет преобладать сухая и солнечная. Не обойдется без дождей, которые прогнозируют в Карпатах и в южных областях.

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Температура воздуха ночью от 12° до 21° тепла. Днем прогнозируют 25−33° тепла. Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 25 июня прогнозируется солнечная. Температура ночью 17−19° тепла, днем 27−29° тепла.

Во Львове во вторник существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, днем 25−27° выше нуля.

В Одессе завтра ожидается дождливая погода, возможны грозы. Температура воздуха ночью ожидается 18−20° тепла, днем воздух прогреется до плюс 30−32°.

В Днепре в ближайшие сутки не обещают дожди, погода должна быть солнечной. Ночью температура воздуха прогреется до 18−20° выше нуля, днем прогнозируют 29−31° по Цельсию.

В Харькове завтра ожидается дождь только ночью. Столбики термометров ночью покажут 15−17° тепла, днем 26−32° выше нуля.

В Карпатах во вторник ожидаются кратковременные дожди. Воздух ночью должен погреться до 16−19° тепла, днем 25−28° выше нуля.

Погода в Украине на 25 июня. Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 25 июня ожидается относительно спокойная. В течение суток ожидается небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка в Киеве. Скриншот: gismeteo

Напомним, 24 июня синоптики обещали дождливую погоду в большинстве регионов. Осадки не прогнозировали в части южных и восточных областей, а также Волынской области.

Источник: Ракурс


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