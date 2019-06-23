В большинстве регионов Украины ожидаются осадки

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Погода в Украине 24 июня будет дождливой в большинстве регионов. Осадки не ожидаются в части южных и восточных областей, а также в Волынской области.

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Температура воздуха будет в пределах 15−22° ночью и 25−34° днем. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 24 июня синоптики прогнозируют днем дождь, ночь пройдет без осадков. Столбики термометров ночью покажут 19−21°, днем — 30−32°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Во Львове в течение следующих суток ожидается дождь. Ночью температура воздуха опустится до 15−17°, днем поднимется до 26−28°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе синоптики ночью осадков не обещают, днем дождь. Ночью термометры покажут 20−22°, днем — 30−32°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Днепре метеорологи днем и ночью прогнозируют дожди. Ночью температура составит 19−21°, днем — 31−33°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Харькове осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит 19−21°, днем — 32−34°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье днем и ночью ожидается дождь. Ночью термометры покажут 16−18°, днем — 27−29°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киев 23 июня будет достаточно спокойной. Ожидать стоит лишь небольших возмущений.

Напомним, в своем прогнозе погоды на июнь украинский Гидрометцентр предупреждал о многочисленных дождях, грозах и шквалах.