У більшості регіонів України очікуються опади

https://racurs.ua/ua/n123500-pogoda-v-ukrayini-na-24-chervnya-u-bilshosti-regioniv-doschytyme-karta.html

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Погода в Україні 24 червня буде дощовою в більшості регіонів. Опади не очікуються в частині південних та східних областей, а також у Волинській області.

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Температура повітря буде в межах 15−22° вночі та 25−34° вдень. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 24 червня синоптики прогнозують дощ вдень, ніч мине без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 19−21°, вдень — 30−32°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Львові протягом наступної доби дощитиме. Вночі температура повітря опуститься до 15−17°, вдень підніметься до 26−28°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

В Одесі синоптики вночі опадів не обіцяють, вдень дощитиме. Вночі термометри покажуть 20−22°, вдень — 30−32°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі метеорологи вдень та вночі прогнозують дощі. Вночі температура становитиме 19−21°, вдень — 31−33°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові опади не очікуються. Температура повітря вночі становитиме 19−21°, вдень — 32−34°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті вдень та вночі очікується дощ. Вночі термометри покажуть 16−18°, вдень — 27−29°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 23 червня буде досить спокійним. Очікувати варто лише на невеликі збурення.

Нагадаємо, у своєму прогнозі погоди на червень український Гідрометцентр попереджав про численні дощі, грози та шквали.