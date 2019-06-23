Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Олександр Скічко, фото: aleksandrskichko

Колишній ведучий «Євробачення» балотуватиметься до Верховної Ради від «Слуги народу»

23 чер 2019, 14:37
999

Український телеведучий та пародист Олександр Скічко, котрий у 2017 році був одним із ведучих пісенного конкурсу «Євробачення», який тоді відбувався в Києві, балотуватиметься до Верховної Ради як представник політичної сили «Слуга народу».

Loading...

Про це Скічко заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Instagram.

Настав час змінювати систему! — вважає Скічко.

Він братиме участь у виборах на окрузі № 197, центром якого є місто Канів (Черкаська область). Округ охоплює територію Золотоніського району, частину Канівського та Черкаського районів.

За інформацією джерел видання Yes Cherkasy, спочатку Скічко мав намір висуватися на окрузі № 200 (теж Черкаська область).

Позачергові вибори в Україні заплановані на 21 липня.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адмінсуд 21 червня ухвалив рішення, яке дозволяє брати участь у позачергових виборах нардепові-утікачеві Олександрові Онищенку. Онищенко тривалий час проживав за межами України. У суді він стверджував, що представляв нашу державу на змаганнях із кінного спорту в статусі вершника.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Зантарая виборов друге золото в дзюдо, Україна іде четвертою в медальному заліку на Європейських іграх

Український дзюдоїст Георгій Зантарая переміг у фінальній сутичці у напівважкій вазі (до 66 кг) на II Європейських іграх, які відбуваються у Мінську

Світові новини
19:56   22 чер
Новини партнерів
Загрузка...