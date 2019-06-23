Олександр Скічко, фото: aleksandrskichko

https://racurs.ua/ua/n123499-kolyshniy-veduchyy-ievrobachennya-balotuvatymetsya-do-verhovnoyi-rady-vid-slugy-narodu.html

Ракурс

Український телеведучий та пародист Олександр Скічко, котрий у 2017 році був одним із ведучих пісенного конкурсу «Євробачення», який тоді відбувався в Києві, балотуватиметься до Верховної Ради як представник політичної сили «Слуга народу».

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Про це Скічко заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Instagram.

Настав час змінювати систему! — вважає Скічко.

Він братиме участь у виборах на окрузі № 197, центром якого є місто Канів (Черкаська область). Округ охоплює територію Золотоніського району, частину Канівського та Черкаського районів.

За інформацією джерел видання Yes Cherkasy, спочатку Скічко мав намір висуватися на окрузі № 200 (теж Черкаська область).

Позачергові вибори в Україні заплановані на 21 липня.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адмінсуд 21 червня ухвалив рішення, яке дозволяє брати участь у позачергових виборах нардепові-утікачеві Олександрові Онищенку. Онищенко тривалий час проживав за межами України. У суді він стверджував, що представляв нашу державу на змаганнях із кінного спорту в статусі вершника.