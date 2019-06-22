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Ракурс
Суд дозволив іти на вибори “кінному вершнику” Онищенку. Фото: Depo.ua

Суд дозволив іти на вибори «кінному вершнику» Онищенку

22 чер 2019, 10:49
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Олександр Онищенко, нардеп-утікач, не лише збирається повернутися до України, а й планує брати участь у парламентських виборах. Суд дозволив йому балотуватися й зобов’язав Центральну виборчу комісію зареєструвати цього кандидата.

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Рішення про допуск Онищенка до позачергових виборів в Україні ухвалив Шостий апеляційний адмінсуд 21 червня, повідомляє «Слідство.Інфо».

Онищенко позивався проти ЦВК, яка відмовила йому у реєстрації кандидатом у народні депутати, бо останніх п’ять років він проживав поза межами України.

Сам утікач стверджував, що перебував за кордоном із 2016 року, представляючи нашу державу на змаганнях із кінного спорту нібито в статусі вершника. Онищенко також надав суду лист від Всеукраїнської федерації кінного спорту. Ознайомившись із ним і врахувавши аргументи позивача, суд дозволив йому брати участь у виборах.

Онищенко вже прокоментував це рішення, написавши у Facebook, що «отримав хороші новини».

Раніше Онищенко заявив, що збирається йти на вибори до Верховної Ради України і висуватиметься на 93-му окрузі в Київській області. Однак ЦВК відмовилася реєструвати його кандидатом у народні депутати.

Онищенко наразі позбавлений депутатської недоторканності й перебуває у розшуку. Рада дозволила затримати його і притягнути до кримінальної відповідальності. Його підозрюють в організації схеми з розкрадання кількох мільярдів гривень під час продажу газу українського видобутку.

Джерело: Ракурс


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