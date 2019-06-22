Суд разрешил идти на выборы «конному всаднику» Онищенко. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/n123470-sud-razreshil-idti-na-vybory-konnomu-vsadniku-onischenko.html

Ракурс

Александр Онищенко, нардеп-беглец, не только собирается вернуться в Украину, но и планирует участвовать в парламентских выборах. Суд разрешил ему баллотироваться и обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать этого кандидата.

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Решение о допуске Онищенко к внеочередным выборам в Украине принял Шестой апелляционный админсуд 21 июня, сообщает «Слідство.Інфо».

Онищенко судился с Центризбиркомом, который отказал ему в регистрации кандидатом в народные депутаты, потому что последние пять лет он проживал за пределами Украины.

Сам беглец утверждал, что находился за границей с 2016 года, представляя нашу страну на соревнованиях по конному спорту якобы в статусе всадника. Онищенко также предоставил суду письмо от Всеукраинской федерации конного спорта. Ознакомившись с ним и учитывая аргументы истца, суд разрешил ему участвовать в выборах.

Онищенко уже прокомментировал это решение, написав в Facebook, что «получил хорошие новости».

Ранее Онищенко заявил, что собирается идти на выборы в Верховную Раду Украины и будет выдвигаться на 93-м округе в Киевской области. Однако ЦИК отказался регистрировать его кандидатом в народные депутаты.

Онищенко сейчас лишен депутатской неприкосновенности и находится в розыске. Рада разрешила задержать его и привлечь к уголовной ответственности. Его подозревают в организации схемы по хищению нескольких миллиардов гривен при продаже газа украинской добычи.