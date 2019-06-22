Суд разрешил идти на выборы «конному всаднику» Онищенкоhttps://racurs.ua/n123470-sud-razreshil-idti-na-vybory-konnomu-vsadniku-onischenko.htmlРакурс
Александр Онищенко, нардеп-беглец, не только собирается вернуться в Украину, но и планирует участвовать в парламентских выборах. Суд разрешил ему баллотироваться и обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать этого кандидата.
Решение о допуске Онищенко к внеочередным выборам в Украине принял Шестой апелляционный админсуд 21 июня, сообщает «Слідство.Інфо».
Онищенко судился с Центризбиркомом, который отказал ему в регистрации кандидатом в народные депутаты, потому что последние пять лет он проживал за пределами Украины.
Сам беглец утверждал, что находился за границей с 2016 года, представляя нашу страну на соревнованиях по конному спорту якобы в статусе всадника. Онищенко также предоставил суду письмо от Всеукраинской федерации конного спорта. Ознакомившись с ним и учитывая аргументы истца, суд разрешил ему участвовать в выборах.
Онищенко уже прокомментировал это решение, написав в Facebook, что «получил хорошие новости».
Ранее Онищенко заявил, что собирается идти на выборы в Верховную Раду Украины и будет выдвигаться на 93-м округе в Киевской области. Однако ЦИК отказался регистрировать его кандидатом в народные депутаты.
Онищенко сейчас лишен депутатской неприкосновенности и находится в розыске. Рада разрешила задержать его и привлечь к уголовной ответственности. Его подозревают в организации схемы по хищению нескольких миллиардов гривен при продаже газа украинской добычи.