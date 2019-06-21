Одиозный Ренат Кузьмин. Фото: bigmir.net

https://racurs.ua/n123451-eks-zamestitel-genprokurora-vremen-yanukovicha-renat-kuzmin-ballotiruetsya-v-radu-ot-partii.html

Ракурс

Ренат Кузьмин, который во времена президентства Виктора Януковича занимал должность заместителя генпрокурора, баллотируется в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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В списке политической силы олигарха Виктора Медведчука Кузьмин указан под № 35. Его зарегистрировали кандидатом в нардепы 20 июня, поскольку он в течение последних пяти лет вроде бы проживает на территории Украины не судим. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

Как известно, в июне 2014 года украинские правоохранители объявили Кузьмина в розыск. В базе розыска Министерства внутренних дел отмечается, что Ренат Кузьмин пропал в июле 2014 года. Интерпол отказался объявлять Кузьмина в международный розыск.

Генеральная прокуратура подозревает Кузьмина в совершении ряда тяжких преступлений. В частности, в причастности к захвату земельного участка в рекреационном комплексе «Пуща-Водица» в Оболонском районе Киева. Также его обвиняют по ст. 371 (заведомо незаконные задержания, привод или арест), ст. 375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог).

Напомним, в Печерском районном суде Киева опровергали информацию о якобы принятии решения о предоставлении разрешения лидеру партии «Движение новых сил» экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили участвовать в нынешних парламентских выборах. Ранее экс-глава Одесской ОГА заявил, что суд разрешил ему баллотироваться в депутаты.