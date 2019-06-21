Под Одессой похоронили убитую Дарью Лукьяненко. Фото: KP.UA

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Ракурс

Убитую Дарью Лукьяненко похоронили сегодня в родном селе Ивановка в Одесской области.

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Попрощаться с 12-летней девочкой, которая была убита 22-летним местным жителем неделю назад, съехалось множество людей их соседних населенных пунктов. Об этом сегодня сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбуке.

Убийца девочки, 22-летний Николай Тарасов, сейчас находится под стражей, в скором времени ему будет избрана мера пресечения. Парню грозит пожизненное заключение.

Аброськин также добавил, что пока в Украине не будет ужесточена ответственность за половые преступления против детей, нельзя быть уверенным в том, что подобная трагедия не повторится. Чиновник также напомнил о сборе подписей под петицией, в которой требуется усилить наказание за преступления сексуального характера против детей.

Как известно, Даша Лукьяненко исчезла в Ивановке 13 июня по дороге на танцевальный кружок. Тело девочки нашли лишь 19 июня в выгребной яме во дворе соседей. Полиция в тот же день задержала подозреваемого. Парень признался, что задушил девочку, сбросил ее тело в выгребную яму, а вещи сжег.