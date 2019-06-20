Полиция назвала причину убийства ребенка. Фото: ТСН

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Полицейские назвали основную версию убийства 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

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Основной версией преступления является убийство на сексуальной почве. Главный подозреваемый — 26-летний житель Ивановки, которой уже дает показания. Тело девочки находится в судебно-медицинском подразделении местной больницы. Об этом 20 июня заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

В Национальной полиции добавили, что правоохранители собрали всю необходимую информацию, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13 июня и выяснить все обстоятельства убийства.

Силовики напомнили, что поисками пропавшей девочки занимались около 500 работников Национальной полиции, 400 работников Национальной гвардии и 100 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также были задействованы кинологи из семи областей.

Напомним, Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня. Она пошла на танцевальный кружек и с тех пор о месте ее пребывания было неизвестно. Тело девочки нашли 19 июня в выгребной яме одного из дворов поселка Ивановка.

Поллюция задержала подозреваемого. По информации СМИ, им оказался 22-летний Николай Тарасов, житель села Ивановка. Парень ранее не вызывал подозрений, был тихим и вел затворнический образ жизни. Задержанный признался, что сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но вроде ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.