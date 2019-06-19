Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Розыск детей: в Одесской области в выгребной яме нашли тело девочки, пропавшей неделю назад, фото — НПУ

В выгребной яме нашли тело девочки, которую неделю искали в Одесской области

19 июн 2019, 21:54
999

Сотрудники полиции Одесской области 19 июня обнаружили тело мертвой девочки в поселке Ивановка. По предварительной информации, погибшая — это 11-летняя Дарья Лукьяненко, которая исчезла 13 июня в родном селе.

Loading...

Только что при отработке территории в селе Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска полицейские обнаружили, вероятно, тело пропавшей Дарьи Лукьяненко, — сообщили в Национальной полиции.

Сейчас владельца дома доставляют в отделение полиции для допроса. Правоохранители планируют отправить обнаруженное тело на судмедэкспертизу, а также провести его опознание родственниками девочки.

Основным подозреваемым в убийстве ребенка полиция считает владельца домовладения, на территории которого обнаружено тело девочки. Его задержали для допроса в местном отделении полиции. Уголовное производство зарегистрировано по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня. Она пошла в танцевальный кружок и с тех пор о месте ее пребывания было неизвестно. Сотни правоохранителей и волонтеров искали ребенка.

На месте происшествия развернули масштабную розыскную полицейскую операцию, к которой привлекли и 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сотни неравнодушных местных жителей и жителей других сел откликнулись на сообщение о пропаже ребенка и проводили подворовые обходы и обыски, прочесывали поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в Ивановку оборудовали полицейские посты.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости 19 июня: смерть нардепа Тымчука, подозрения в деле рейса MH17 и переговоры в Минске

Главными событиями 19 июня стала смерть народного депутата Дмитрия Тымчука, новости по поводу расследования катастрофы сбитого россиянами рейса MH17, а также события вокруг украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

Новости Украины
22:50   19 июн

Данилюка назначили на еще одну должность Турчинова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Ранее этим учреждением руководил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов

Новости Украины
17:19   19 июн
Новости партнеров
Загрузка...