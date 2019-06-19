Розыск детей: в Одесской области в выгребной яме нашли тело девочки, пропавшей неделю назад, фото — НПУ

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Сотрудники полиции Одесской области 19 июня обнаружили тело мертвой девочки в поселке Ивановка. По предварительной информации, погибшая — это 11-летняя Дарья Лукьяненко, которая исчезла 13 июня в родном селе.

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Только что при отработке территории в селе Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска полицейские обнаружили, вероятно, тело пропавшей Дарьи Лукьяненко, — сообщили в Национальной полиции.

Сейчас владельца дома доставляют в отделение полиции для допроса. Правоохранители планируют отправить обнаруженное тело на судмедэкспертизу, а также провести его опознание родственниками девочки.

Основным подозреваемым в убийстве ребенка полиция считает владельца домовладения, на территории которого обнаружено тело девочки. Его задержали для допроса в местном отделении полиции. Уголовное производство зарегистрировано по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня. Она пошла в танцевальный кружок и с тех пор о месте ее пребывания было неизвестно. Сотни правоохранителей и волонтеров искали ребенка.

На месте происшествия развернули масштабную розыскную полицейскую операцию, к которой привлекли и 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сотни неравнодушных местных жителей и жителей других сел откликнулись на сообщение о пропаже ребенка и проводили подворовые обходы и обыски, прочесывали поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в Ивановку оборудовали полицейские посты.