Розшук дітей: на Одещині у вигрібній ямі знайшли тіло дівчинки, яка зникла тиждень тому, фото — НПУ

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Співробітники поліції Одеської області 19 червня виявили тіло мертвої дівчинки в селищі Іванівка. За попередньою інформацією, загибла — це 11-річна Дарина Лук’яненко, яка зникла 13 червня у рідному селі.

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Щойно при відпрацюванні території в селі Іванівці поліцейські провели невідкладний обшук в одному із домоволодінь селища. В результаті обшуку поліцейські виявили, ймовірно, тіло зниклої Дар‘ї Лук‘яненко, — повідомили у Національній поліції.

Наразі власника будинку доставляють до відділку поліції для допиту. Правоохоронці планують відправити виявлене тіло на судмедекспертизу, а також провести його опізнання родичами дівчинки.

Основним підозрюваним у вбивстві дитини поліція вважає власника домоволодіння, на території якого виявлено тіло дівчинки. Його затримали для проведення допиту в місцевому відділенні поліції. Кримінальне провадження зареєстровано за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Дарина Лук’яненко зникла 13 червня. Вона пішла до танцювального гуртка і відтоді про місце її перебування було невідомо. Сотні правоохоронців і волонтерів шукали дитину, не покладаючи сил та надії знайти її живою та неушкодженою.

На місці події розгорнута масштабна розшукова поліцейська операція, до якої залучила й 100 військовослужбовців Національної гвардії України. Сотні небайдужих місцевих жителів та мешканців інших сіл відгукнулися на повідомлення про зникнення дитини і проводили подворові обходи та обшуки, прочісували поля, посадки, яри і занедбані будівлі. На в’їзді в Іванівку обладнали поліцейські пости.