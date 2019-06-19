Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Студія "Квартал 95" почала шукати заміну Зеленському, фото — Бизнес.Медиа

Студія «Квартал 95» почала пошуки коміка для пародій на Зеленського

19 чер 2019, 21:29
999

Студія «Квартал 95» оголосила кастинг на кращого пародиста, здатного зіграти президента України. Про це 19 червня повідомили на офіційному сайті компанії.

Loading...

Коміка шукають для участі в шоу «Вечірній Квартал». Студія вирішила провести «народний кастинг на роль президента України».

Тепер, коли художній керівник «Кварталу» і сам став президентом, виникло питання, хто міг би краще за всіх виконувати його роль на сцені, — зазначається в оголошенні.

Ідеальний кандидат повинен буде показати Зеленського так, щоб його не відрізнила навіть охорона Адміністрації президента. Одна з основних умов для конкурсанта — продемонструвати трохи хрипкий голос, яким володіє екс-керівник «Кварталу», а нині глава держави.

Студія просить надсилати короткі відео, а кращий «Зеленський» з’явиться на концерті-зйомці «Вечірнього Кварталу».

Нагадаємо, що феномен успіху президента України Володимира Зеленського розглянули у фільмі «Зе! Від Кривбасу до Донбасу». Журналісти вирушили до Києва і Кривого Рогу, щоб поспілкуватися зі знайомими політика. Фільм про Зеленського почали знімати ще під час передвиборної кампанії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини 19 червня: смерть нардепа Тимчука, підозри у справі рейсу MH17 і переговори у Мінську

Головними подіями 19 червня стала смерть народного депутата Дмитра Тимчука, новини з приводу розслідування катастрофи збитого росіянами рейсу MH17, а також події навколо української делегації у Тристоронній контактній групі

Новини України
22:50

Данилюка призначили на ще одну посаду Турчинова

Президент України Володимир Зеленський 19 червня призначив Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Раніше цією установою керував колишній секретар РНБО Олександр Турчинов

Новини України
17:19
Новини партнерів
Загрузка...