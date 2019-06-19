Студія "Квартал 95" почала шукати заміну Зеленському, фото — Бизнес.Медиа

https://racurs.ua/ua/n123367-studiya-kvartal-95-pochala-poshuky-komika-dlya-parodiy-na-zelenskogo.html

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Студія «Квартал 95» оголосила кастинг на кращого пародиста, здатного зіграти президента України. Про це 19 червня повідомили на офіційному сайті компанії.

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Коміка шукають для участі в шоу «Вечірній Квартал». Студія вирішила провести «народний кастинг на роль президента України».

Тепер, коли художній керівник «Кварталу» і сам став президентом, виникло питання, хто міг би краще за всіх виконувати його роль на сцені, — зазначається в оголошенні.

Ідеальний кандидат повинен буде показати Зеленського так, щоб його не відрізнила навіть охорона Адміністрації президента. Одна з основних умов для конкурсанта — продемонструвати трохи хрипкий голос, яким володіє екс-керівник «Кварталу», а нині глава держави.

Студія просить надсилати короткі відео, а кращий «Зеленський» з’явиться на концерті-зйомці «Вечірнього Кварталу».

Нагадаємо, що феномен успіху президента України Володимира Зеленського розглянули у фільмі «Зе! Від Кривбасу до Донбасу». Журналісти вирушили до Києва і Кривого Рогу, щоб поспілкуватися зі знайомими політика. Фільм про Зеленського почали знімати ще під час передвиборної кампанії.