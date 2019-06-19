Студия "Квартал 95" начала искать замену Зеленскому, фото —- Бизнес.Медиа

https://racurs.ua/n123367-studiya-kvartal-95-nachala-poiski-komika-dlya-parodiy-na-zelenskogo.html

Ракурс

Студия «Квартал 95» объявила кастинг на лучшего пародиста, способного сыграть президента Украины. Об этом 19 июня сообщили на официальном сайте компании.

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Комика ищут для участия в шоу «Вечерний Квартал». Студия решила провести «народный кастинг на роль президента Украины».

Теперь, когда художественный руководитель «Квартала» и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене, — говорится в объявлении.

Идеальный кандидат должен будет показать Зеленского так, чтобы его не отличила даже охрана Администрации президента. Одно из основных условий для конкурсанта — наличие голоса «с хрипотцой», которым владеет экс-руководитель «Квартала», а ныне глава государства.

Студия просит присылать короткие видео, а лучший «Зеленский» появится на концерте-съемке «Вечернего Квартала».

Напомним, что феномен успеха президента Украины Владимира Зеленского рассмотрели в фильме «Зе! От Кривбасса до Донбасса». Журналисты отправились в Киев и Кривой Рог, чтобы пообщаться со знакомыми политика. Фильм о Зеленском начали снимать еще во время предвыборной кампании.