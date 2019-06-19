Студия «Квартал 95» начала поиски комика для пародий на Зеленскогоhttps://racurs.ua/n123367-studiya-kvartal-95-nachala-poiski-komika-dlya-parodiy-na-zelenskogo.htmlРакурс
Студия «Квартал 95» объявила кастинг на лучшего пародиста, способного сыграть президента Украины. Об этом 19 июня сообщили на официальном сайте компании.
Комика ищут для участия в шоу «Вечерний Квартал». Студия решила провести «народный кастинг на роль президента Украины».
Теперь, когда художественный руководитель «Квартала» и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене, — говорится в объявлении.
Идеальный кандидат должен будет показать Зеленского так, чтобы его не отличила даже охрана Администрации президента. Одно из основных условий для конкурсанта — наличие голоса «с хрипотцой», которым владеет экс-руководитель «Квартала», а ныне глава государства.
Студия просит присылать короткие видео, а лучший «Зеленский» появится на концерте-съемке «Вечернего Квартала».
Напомним, что феномен успеха президента Украины Владимира Зеленского рассмотрели в фильме «Зе! От Кривбасса до Донбасса». Журналисты отправились в Киев и Кривой Рог, чтобы пообщаться со знакомыми политика. Фильм о Зеленском начали снимать еще во время предвыборной кампании.