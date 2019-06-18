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Розшук дітей: шахрай намагався видурити 10 тис. дол. у батьків 11-річної дівчинки, яку шукають на Одещині, фото — Національна поліція

Шахрай намагався видурити 10 тис. дол. у батьків дівчинки, яку шукають на Одещині (ФОТО)

18 чер 2019, 08:46
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Шахрай намагався заробити 10 тис. дол. на батьках 11-річної дівчинки Дарини Лукяненко, яку вже п’ятий день шукають на Одещині

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Зловмисник зателефонував родині зниклої дитини і за винагороду пообіцяв повернути доньку батькам. Цю особу швидко вирахувала поліція. До батьків телефонував житель Миколаївської області, повідомила Національна поліція.

За фактом замаху на шахрайство слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Розшук дітей: шахрай намагався видурити 10 тис. дол. у батьків 11-річної дівчинки, яку шукають на Одещині, фото — Національна поліція

Розшук дітей: шахрай намагався видурити 10 тис. дол. у батьків 11-річної дівчинки, яку шукають на Одещині, фото — Національна поліція

Нагадаємо, 11-річна Дарина Лукяненко зникла ще 13 червня. Вона пішла до танцювального гуртка і відтоді про місце її перебування невідомо. П’яту добу сотні правоохоронців із волонтерами шукають дитину, не покладаючи сил та надії знайти її живою та неушкодженою.

На місці події розгорнута масштабна розшукова поліцейська операція, до якої залучила й 100 військовослужбовців Національної гвардії України. Сотні небайдужих місцевих жителів та мешканців інших сіл відгукнулися на повідомлення про зникнення дитини і беруть активну участь у пошуках Дарини.

Джерело: Ракурс


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