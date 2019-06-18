Розыск детей: мошенник пытался выманить 10 тыс. долл. у родителей 11-летней девочки, которую ищут в Одесской области, фото — Национальная полиция

https://racurs.ua/n123276-moshennik-pytalsya-vymanit-10-tys-doll-u-roditeley-devochki-kotoruu-ischut-v-odesskoy-oblasti.html

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Мошенник пытался заработать 10 тыс. долл. на родителях 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко, которую уже пятый день ищут в Одесской области.

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Злоумышленник позвонил семье пропавшего ребенка и за вознаграждение пообещал вернуть дочь родителям. Этого человека быстро вычислила полиция. Родителям Даши звонил житель Николаевской области, сообщила Национальная полиция.

По факту покушения на мошенничество следователи открыли уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла еще 13 июня. Она пошла в танцевальный кружок и с тех пор о месте ее пребывания неизвестно. Пятые сутки сотни правоохранителей с волонтерами ищут ребенка, не покладая сил и надежды найти ее живой и невредимой.

На месте происшествия развернута масштабная розыскная полицейская операция, к которой привлекли и 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сотни неравнодушных местных жителей и жителей других сел откликнулись на сообщение о пропаже ребенка и активно участвуют в поисках Дарьи.