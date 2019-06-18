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Розыск детей: мошенник пытался выманить 10 тыс. долл. у родителей 11-летней девочки, которую ищут в Одесской области, фото — Национальная полиция

Мошенник пытался выманить 10 тыс. долл. у родителей девочки, которую ищут в Одесской области (ФОТО)

18 июн 2019, 08:46
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Мошенник пытался заработать 10 тыс. долл. на родителях 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко, которую уже пятый день ищут в Одесской области.

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Злоумышленник позвонил семье пропавшего ребенка и за вознаграждение пообещал вернуть дочь родителям. Этого человека быстро вычислила полиция. Родителям Даши звонил житель Николаевской области, сообщила Национальная полиция.

Розыск детей: мошенник пытался выманить 10 тыс. долл. у родителей 11-летней девочки, которую ищут в Одесской области, фото — Национальная полиция

Розыск детей: мошенник пытался выманить 10 тыс. долл. у родителей 11-летней девочки, которую ищут в Одесской области, фото — Национальная полиция

По факту покушения на мошенничество следователи открыли уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Напомним, 11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла еще 13 июня. Она пошла в танцевальный кружок и с тех пор о месте ее пребывания неизвестно. Пятые сутки сотни правоохранителей с волонтерами ищут ребенка, не покладая сил и надежды найти ее живой и невредимой.

На месте происшествия развернута масштабная розыскная полицейская операция, к которой привлекли и 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Сотни неравнодушных местных жителей и жителей других сел откликнулись на сообщение о пропаже ребенка и активно участвуют в поисках Дарьи.

Источник: Ракурс


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