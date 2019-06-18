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Ракурс
США проти Ірану: Пентагон відправить на Близький Схід додаткові війська ,фото — Iran.ru

США відправлять на Близький Схід угруповання сил протиракетної оборони

18 чер 2019, 08:25
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США відправлять на Близький Схід додаткове військове угруповання. У його складі будуть підрозділи повітряної розвідки і системи протиракетної оборони для захисту наземних військ. Йдеться про збільшення угруповання на 1 тис. осіб.

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Такі заходи американці здійснять на тлі загострення відносин з Іраном, повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в Пентагоні.

Міністр оборони США Патрік Шанахан розповів, що збільшення військової присутності його країни в регіоні відбувається у відповідь на запит Центрального командування США щодо додаткових сил і за порадою голови Об'єднаного керівництва штабів.

Американці переконані, що атаки на декілька танкерів, які відбулися у травні-червні в регіоні, були здійснені саме Іраном.

Достовірні дані розвідки свідчать про те, що ворожа поведінка іранських сил загрожують персоналу та інтересам США в регіоні, — заявив Шанахан.

Після атаки в Оманській затоці, яка сталася 13 червня, держсекретар США Майка Помпео повідомив, що США опрацьовують «повний спектр варіантів» відповіді. Йшлося і про військову протидію Ірану.

Пентагон повідомляв, що за кілька годин до вибухів на двох танкерах в Оманській затоці Іран спробував збити американський безпілотник ракетою класу «земля-повітря». Згодом відбулася торпедна атака на два танкери норвезької і японської компаній. Аналогічні випадки зареєстрували й у травні.

США та Велика Британія звинуватили у нападах Іран. Пентагон спрямував в Оманську затоку есмінець USS Mason.


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