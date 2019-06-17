«Громадянська позиція» першою зареєструвала свій список. Фото: КиевВласть

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Центральна виборча комісія зареєструвала перший список кандидатів у народні депутати України від політичної партії.

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У понеділок, 17 червня, комісія зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії «Громадянська позиція», в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Про це повідомила прес-служба ЦВК.

Крім того, Центрвиборчком зареєстрував 100 кандидатів, які балотуються в загальнонаціональному виборчому окрузі. Також сьогодні ЦВК скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати України Гончаренка О.В., який балотується в ОВО № 137 у порядку самовисування, оскільки сам кандидат передумав йти до парламенту.

Загалом, станом на сьогодні, в одномандатних виборчих округах зареєстровано 461 кандидата у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування — 414, висунутих політичними партіями — 47.

У травні Володимир Зеленский під час інавгурації заявив, що розпускає парламент. У зв’язку з розпуском ВРУ були призначені дострокові парламентські вибори, які заплановані на 21 липня 2019 року. Більшість партій вже представили свої виборчі списки.

Нагадаємо, соціологи оприлюднили результати чергового опитування громадської думки за 40 днів до проведення дострокових парламентських виборів. Пройти до парламенту найбільші шанси мають кандидати від шести політичних партій, а саме: «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Опозиційний блок — За життя», «Батьківщина», «Сила і честь» і «Голос».