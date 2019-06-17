База «Зона 51». Фото: ABC News

https://racurs.ua/ua/n123273-bloger-u-podrobycyah-pokazav-amerykansku-nadsekretnu-viyskovu-bazu-zona-51-video.html

Ракурс

Секретну військову базу «Зона 51» в американському штаті Невада на відео показав американський блогер Крістіан.

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Блогер разом із сином вибралися на вершину гори Тікабу, що за 42 км від секретної бази. Він зумів зняти на відео великі ангари. Примітно, що один з них, на якому влітку 2017 року загадковим чином було пошкоджено дах, досі не відремонтований. Відео опубліковане на каналі ADVENTURES with Christian в YouTube.

Також на відео потрапили бойові вертольоти Sikorsky HH-60 Pave Hawk, які забезпечують безпеку на території «Зони 51».

«Зона 51» розташована за 133 км на північний захід від Лас-Вегаса на південному березі висохлого солоного озера Грум-Лейк. Повітряне сполучення над військовою базою суворо заборонено, а саму базу в народі пов’язують із прибульцями та НЛО. Що там приховують — нікому не відомо. Тому, хто спробує туди проникнути, загрожує щонайменше тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, в Північній Кореї виявили щонайменше 13 секретних баз для розміщення мобільних ракетних установок. Пхеньян приховував ці об'єкти від міжнародних спостерігачів.