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Ракурс
База «Зона 51». Фото: ABC News

Блогер в подробностях показал американскую сверхсекретную военную базу «Зона 51» (ВИДЕО)

17 июн 2019, 21:19
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Секретную военную базу «Зона 51» в американском штате Невада на видео показал американский блогер Кристиан.

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Блогер вместе с сыном выбрались на вершину горы Тикабу, что в 42 км от секретной базы. Он сумел снять на видео большие ангары. Примечательно, что один из них, на котором летом 2017 года загадочным образом были повреждены крыша, до сих пор не отремонтирован. Видео опубликовано на канале ADVENTURES with Christian в YouTube.

Также на видео попали боевые вертолеты Sikorsky HH-60 Pave Hawk, которые обеспечивают безопасность на территории «Зоны 51».

«Зона 51» расположена в 133 км к северо-западу от Лас-Вегаса, на южном берегу высохшего соленого озера Грум-Лейк. Воздушное сообщение над военной базой строго запрещено, а саму базу в народе связывают с пришельцами и НЛО. Что там скрывают — никому не известно. Тому, кто попытается туда проникнуть, грозит по меньшей мере тюремное заключение.

Напомним, в Северной Корее обнаружили по меньшей мере 13 секретных баз для размещения мобильных ракетных установок. Пхеньян скрывал эти объекты от международных наблюдателей.

Источник: Ракурс


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