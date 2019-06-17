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Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Россия должна выполнить решение Международного трибунала ООН и освободить украинских моряков — Зеленский

17 июн 2019, 20:52
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Российская Федерация должна выполнить решение Международного трибунала ООН от 25 мая и освободить 24 украинских моряков и судна, которые были захвачены вблизи Керченского пролива в 2018 году.

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Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы государства.

Кроме того, Зеленский считает, что пока нет оснований для того, чтобы восстанавливать в правах российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы

Мне кажется, что для возвращения России в ПАСЕ нет никаких шагов, нет ничего под этим, — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, с главой Франции он обсуждал вопрос возможного возвращения российской делегации в ПАСЕ и констатировал, что РФ не выполнила условий для возвращения к работе в ассамблее. В то же время Макрон заявил, что не хочет допустить полного выхода Российской Федерации из Совета Европы.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова на переговоры с сепаратистами ДНР и ЛНР. При этом глава государства заверил, что Вооруженные силы Украины готовы прекратить огонь на Донбассе.

Источник: Ракурс


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