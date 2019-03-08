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Запрещенные места планеты: Могила Цинь Ши Хун, Китай. Фото: Bill Tyne / Flickr

Семь запретных мест планеты, которые вы никогда не сможете посетить (ФОТО)

8 мар 2019, 21:19
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На Земле очень немного районов, где не ступала бы нога человека и куда не имеют доступа туристы. Но есть места, куда вас точно никогда не пустят, если только вы не обладаете особым статусом.

Неважно, чем вызваны запреты: желанием защитить природу, обезопасить людей или спрятать тайну — эти запретные места планеты можно рассматривать только на расстоянии. Именно это и делает их такими притягательными.

 

Змеиный остров, Бразилия

Небольшой остров неподалеку от бразильского побережья известен тем, что на нем водятся от двух до четырех тысяч разнообразных змей. Среди них — особо ядовитые, укус которых вызывает омертвление тканей и мучительную смерть.

Посещать остров туристам категорически запрещено, специалистам требуется особое разрешение.

Запрещенные места планеты: Змеиный остров, Бразилия (Ilha da Queimada Grande). Фото: Prefeitura Municipal de ItanhaÃ©m / Flickr

Пещера Ласко, Франция

Эту пещеру называют Сикстинской капеллой доисторической живописи. Стены пещеры покрыты удивительными рисунками, знакомыми едва ли не каждому из учебника истории.

Возраст росписей, выполненных красной и желтой красками, — до 20 тыс. лет. Посещение пещеры категорически запрещено с 1960-х годов, поскольку присутствие человека губительно для древних красок. Для туристов поблизости обустроили точную копию пещеры.

Запрещенные места планеты: Пещера Ласко, Франция (Grotte de Lascaux). Фото: Prof saxx/ Wikimedia

Зона 51, США

Если вы любите фильмы об инопланетянах, то хотя бы раз слышали о Зоне 51. Нет на Земле другого места, которое стало бы причиной для стольких теорий заговора.

Военная база США расположена в пустыне Невада и строго охраняется. Что там скрывают — никому не известно. Тому, кто попытается туда проникнуть, грозит по меньшей мере тюремное заключение.

Запрещенные места планеты: Зона 51, США (Area 51). Фото: PD-USGov / Wikipedia

Остров Северный Сентинел, Индия

Совсем недавно этот остров стал объектом усиленного внимания СМИ: молодого миссионера, который попытался туда попасть, убили туземцы.

Местные жители — один из самых загадочных народов на Земле. Они оказались в изоляции около 60 тыс. лет назад и с тех пор не имели практически никакого контакта с внешним миром. Всех, кто подплывает к их берегам слишком близко, они убивают.

Посещать остров категорически запрещено абсолютно всем.

Запрещенные места планеты Остров Северный Сентинел, Индия (North Sentinel Island). Фото: Mr Minton / Flickr

Остров Повелья, Италия

Попасть на этот маленький островок неподалеку от Венеции можно только по особому разрешению от итальянского правительства. В XIV веке на нем располагалась карантинная зона для больных чумой, многие там же умирали и были похоронены. Спустя пять веков на острове открыли психиатрическую лечебницу с дурной славой. Неудивительно, что теперь об этом месте ходит множество легенд и страшных историй.

Запрещенные места планеты: Остров Повелья, Италия (Isola di Poveglia). Фото: Marco Usan / Panoramio

Секретные архивы Ватикана

Часть архивов Ватикана называется запретной — вас туда не пустят ни при каких обстоятельствах. Там хранятся документы, касающиеся политической и финансовой деятельности самого скрытного государства в мире.

К работе над архивами допускают только самых высококвалифицированных и проверенных ученых, а их труды после проходят тщательную цензуру.

Запрещенные места планеты: Ватиканский секретный архив (Archivio Segreto Vaticano). Фото: Wikipedia

Могила Цинь Ши Хуан, Китай

Погребальный комплекс первого императора Китая Цинь Ши Хуана — огромный подземный город со множеством помещений, который охраняет знаменитая Терракотовая армия. И хотя сюда ежегодно приезжают миллионы туристов, сама гробница закрыта для посещений.

Для обозрения любопытным выставлены две тысячи глиняных воинов, но еще шесть тысяч прячутся внутри комплекса. Концентрация ртути в коридорах усыпальницы настолько высока, что опасна для жизни человека.

Все, что доступно туристам, — рассказы и описания гробницы в книгах.

Запрещенные места планеты: Могила Цинь Ши Хуан, Китай (The Mausoleum of the First Qin Emperor — Qin Shi Huang). Фото: Robin Chen / Wikipedia

Подготовила Ирина ГАРЧЕНКО


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