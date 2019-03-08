Запрещенные места планеты: Могила Цинь Ши Хун, Китай. Фото: Bill Tyne / Flickr

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Racurs.ua

На Земле очень немного районов, где не ступала бы нога человека и куда не имеют доступа туристы. Но есть места, куда вас точно никогда не пустят, если только вы не обладаете особым статусом.

Неважно, чем вызваны запреты: желанием защитить природу, обезопасить людей или спрятать тайну — эти запретные места планеты можно рассматривать только на расстоянии. Именно это и делает их такими притягательными.

Змеиный остров, Бразилия

Небольшой остров неподалеку от бразильского побережья известен тем, что на нем водятся от двух до четырех тысяч разнообразных змей. Среди них — особо ядовитые, укус которых вызывает омертвление тканей и мучительную смерть.

Посещать остров туристам категорически запрещено, специалистам требуется особое разрешение.

Пещера Ласко, Франция

Эту пещеру называют Сикстинской капеллой доисторической живописи. Стены пещеры покрыты удивительными рисунками, знакомыми едва ли не каждому из учебника истории.

Возраст росписей, выполненных красной и желтой красками, — до 20 тыс. лет. Посещение пещеры категорически запрещено с 1960-х годов, поскольку присутствие человека губительно для древних красок. Для туристов поблизости обустроили точную копию пещеры.

Зона 51, США

Если вы любите фильмы об инопланетянах, то хотя бы раз слышали о Зоне 51. Нет на Земле другого места, которое стало бы причиной для стольких теорий заговора.

Военная база США расположена в пустыне Невада и строго охраняется. Что там скрывают — никому не известно. Тому, кто попытается туда проникнуть, грозит по меньшей мере тюремное заключение.

Остров Северный Сентинел, Индия

Совсем недавно этот остров стал объектом усиленного внимания СМИ: молодого миссионера, который попытался туда попасть, убили туземцы.

Местные жители — один из самых загадочных народов на Земле. Они оказались в изоляции около 60 тыс. лет назад и с тех пор не имели практически никакого контакта с внешним миром. Всех, кто подплывает к их берегам слишком близко, они убивают.

Посещать остров категорически запрещено абсолютно всем.

Остров Повелья, Италия

Попасть на этот маленький островок неподалеку от Венеции можно только по особому разрешению от итальянского правительства. В XIV веке на нем располагалась карантинная зона для больных чумой, многие там же умирали и были похоронены. Спустя пять веков на острове открыли психиатрическую лечебницу с дурной славой. Неудивительно, что теперь об этом месте ходит множество легенд и страшных историй.

Секретные архивы Ватикана

Часть архивов Ватикана называется запретной — вас туда не пустят ни при каких обстоятельствах. Там хранятся документы, касающиеся политической и финансовой деятельности самого скрытного государства в мире.

К работе над архивами допускают только самых высококвалифицированных и проверенных ученых, а их труды после проходят тщательную цензуру.

Могила Цинь Ши Хуан, Китай

Погребальный комплекс первого императора Китая Цинь Ши Хуана — огромный подземный город со множеством помещений, который охраняет знаменитая Терракотовая армия. И хотя сюда ежегодно приезжают миллионы туристов, сама гробница закрыта для посещений.

Для обозрения любопытным выставлены две тысячи глиняных воинов, но еще шесть тысяч прячутся внутри комплекса. Концентрация ртути в коридорах усыпальницы настолько высока, что опасна для жизни человека.

Все, что доступно туристам, — рассказы и описания гробницы в книгах.

Подготовила Ирина ГАРЧЕНКО