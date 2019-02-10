Не сказка: Аллея позора из «Игры престолов» существовала на самом деле

Сцена покаяния королевы Серсеи Ланнистер из «Игры престолов»

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Аллея позора в «Игре престолов» была вдохновлена суровым испытанием королевской любовницы XVвека Джейн Шор, которую современники называли Лондонской розой. Именно ее грустную историю использовал в своем романе писатель Джордж Мартин.

Неспокойное место

Роль любовницы короля приносила немалую выгоду женщинам — они получали драгоценности, недвижимость и должности при дворе для родственников и друзей.

Но когда король умирал, все в жизни любовницы могло пойти прахом. Часто наследник короля и остальная часть «законной» семьи были враждебно настроены к бывшей фаворитке.

Лондонская роза

Из всех бывших королевских любовниц самому нелегкому испытанию была подвергнута Джейн Шор, фаворитка короля Эдуарда IV. В 1483 году она подверглась унижениям и издевательствам после стремительного взлета в молодости.

Она не была обычной куртизанкой: родилась в семье лондонского торговца с хорошей репутацией, была замужем за Уильямом Шором, преуспевающим ювелиром. Будучи замужней женщиной, она встретила короля.

Жил-был один король

Король Эдуард IV был одним из самых известных ловеласов Англии. Он заключил спорный брак, когда тайно женился на бывшей женщине легкого поведения, вдове Элизабет Вудвилл, после того, как силой попытался заставить ее стать его любовницей. Вудвилл угрожала зарезать себя, если он возьмет ее без свадьбы. В этом браке родилось много детей, и, казалось, король был счастлив, но он продолжал свои любовные похождения. Король находил все новых любовниц, но быстро охладевал к ним и передавал их своим друзьям.

Самая веселая любовница

Единственной женщиной, которую не постигла судьба всех «игрушек» Эдуарда IV, была Джейн Шор.

Ее роман с королем начался около 1476 года, Джейн развелась со своим мужем и оставалась с Эдуардом до его смерти. Биографы говорят, что король называл ее своей самой веселой любовницей: она была дружелюбной, доброй, с чувством юмора.

Эдуард умер после недолгой болезни в возрасте 40 лет 14 апреля 1483 года. Джейн была шокирована внезапным изменением ее статуса. Еще до смерти короля она позаботилась о своем будущем, установив дружеские отношения с пасынком и ближайшим другом Эдварда IV.

Смена декораций

Наказать Джейн за ее отношения с покойным королем решил Ричард III, брат Эдуарда. Ее публично осудили как «порочную и бесчестную женщину». Королева Елизавета боялась стать жертвой узурпатора и бежала в Вестминстерское аббатство в поисках убежища. После неудачного заговора против Ричарда Джейн Шор обвинили в связях с заговорщиками.

Наказанием Джейн за сговор против Ричарда III стало публичное покаяние на улицах Лондона: на нее надели только длинную юбку и провели по улицам, в то время как зрители выкрикивали проклятия и оскорбления. Однако известно, что во время этой процессии ей не причинили никакого физического вреда.

После этого Джейн Шор была отправлена в тюрьму Ладгейт. Один из королевских чиновников организовал ее освобождение и женился на ней. У них родился ребенок.

Когда Томас Мор, министр внука Эдварда IV, Генри VIII, увидел Джейн пожилой женщиной в Лондоне, он написал, что ее красота все еще заметна.

Послужила примером

Судьба Джейн Шор вдохновляла художников и писателей, а Дж. Мартин признается, что именно эта история стала основой при написании отрывка с Аллеей стыда Серсеи Ланнистер.

«Это было наказание, направленное на то, чтобы женщины сломили свою гордость. И Серсея с честью его выдерживает», — рассказал Мартин в одном из своих интервью, признавшись, что иногда заимствует эпизоды из реальной средневековой истории для сюжетов в сериале.

Историки не сообщают, что чувствовала Джейн Шор после своего публичного позора. Но актриса Лена Хиди, которая играет Серсею Ланнистер, рассказала журналистам, что эта сцена далась ей тяжело, хоть все и было не по-настоящему. Актриса отметила, что ни один человек не заслуживает такого наказания.

Подготовила Ольга ШОКИНА