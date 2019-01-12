8 интересных фактов о серебре

Интересные факты о серебре. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2227-8-interesnyh-faktov-o-serebre.html

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Нежное и податливое серебро находится несколько в тени по сравнению с ярким золотом, но во многих отношениях оно все же может превосходить своего конкурента. Этот металл является более проводящим и отражающим и может похвастаться свойствами, отсутствующими у его собратьев. Хотите узнать некоторые факты о серебре?

1. Люди использовали серебро еще в 3000 году до н. э.

Археологические данные говорят, что люди добывали и использовали серебро (или Ag, №47 в периодической таблице) в течение минимум 5000 лет. Этот металл находили на древних рудниках в Турции и Греции, а также на месторождениях в Китае, Корее, Японии и Южной Америке. Он был популярным в изготовлении ювелирных изделий, декоративных предметов и посуды. Говорят, что серебряные монеты поспособствовали экономическому развитию древних Афин, а викинги использовали рубленые куски слитков в качестве денег.

2. Древние люди были экспертами в серебряном деле

Будучи мягким и гибким металлом, серебро легко поддается плавке, хотя процесс все же требует умеренного нагрева. Жители доколониальной Америки весьма преуспели в его обработке. Например, древние инки были опытными мастерами серебряных дел. Они считали, что золото — это пот Солнца, а серебро — слезы Луны.

3. Серебро проводит электричество лучше, чем любой другой металл

Из всех металлов серебро является лучшим проводником тепла и электричества, поэтому его можно использовать в самых разных областях. Его добавляют в припой, электрические детали, печатные платы и батареи. Но это дорого: вместо серебра в электропроводке чаще используется медь.

4. Его реактивность от воздействия света привела к появлению фотографий

В 1720-х годах физик Иоганн Шульце создал первые изображения с серебром. Обнаружив, что кусок мела, смоченный в нитрате серебра, станет черным от солнечного света, ученый прикрепил трафареты к стеклянной банке, заполненной смесью мела и нитрата серебра. Когда он выставил банку на солнце, свет «напечатал» трафаретные буквы на меле. Спустя столетие Луи Дагер создал фотографические принты на покрытых серебром медных пластинах.

5. Та же самая реактивность может вызвать и потускнение

Серебро реагирует с серой в воздухе и от этого темнеет или тускнеет. Эксперимент в домашних условиях может этот процесс продемонстрировать: положите сваренное вкрутую и очищенное яйцо (желательно еще теплое) в один контейнер с серебряным предметом (скажем, ложкой) и закройте его. Серебро потемнеет уже в течение часа, поскольку из вареного яйца выделяется сероводород.

6. Исследователи продолжают изучать антимикробные свойства серебра

Серебро было одним из наиболее важных антимикробных средств, которые применялись до открытия современных антибиотиков в 1940-х годах. Древние македонцы, вероятно, были первыми, кто начал прикладывать этот металл к ранам, а врачи Первой мировой войны использовали его, чтобы не допустить инфицирования после наложения швов. Серебро токсично для бактерий, но не для людей, если только оно не употребляется в больших количествах. Его избыток может вызвать аргирию — состояние, при котором кожа постоянно становится серой или синей из-за реактивности серебра под воздействием света.

7. Йодистое серебро помогает вызвать дождь

Когда засушливые регионы нуждаются в дожде, ученые могут «засеять» облака путем распыления частиц йодида серебра в атмосферу. Еще в 1940-х годах Бернард Воннегут продемонстрировал в лаборатории, что йодид серебра обеспечивает поддерживающую структуру, на которой замерзают молекулы воды, что (теоретически) приведет к выпадению осадков в виде снежинок.

8. Серебро «виновато» в возникновении множества городов-призраков

Во время президентства Джорджа Вашингтона в Штатах существовала биметаллическая валюта. Правительство ежегодно закупало миллионы унций серебра, дабы чеканить монеты и устанавливать стоимость бумажных денег. Спрос на этот металл поспособствовал быстрому возникновению шахтерских городов. Однако вскоре цена на серебро резко упала. Горнодобывающие поселения опустели и были полностью заброшены.

Подготовила Ольга ШОКИНА