8 цікавих фактів про срібло

Цікаві факти про срібло. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/2227-8-cikavyh-faktiv-pro-sriblo.html

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Ніжне та податливе срібло перебуває дещо в тіні у порівнянні з яскравим золотом, але воно багато в чому все ж може перевершувати свого конкурента. Цей метал є кращим провідником, ліпше відбиває світло й може похвалитися властивостями, відсутніми у його побратимів. Хочете дізнатися деякі факти про срібло?

1. Люди використовували срібло ще у 3000 році до н. е.

Археологічні дані свідчать, що люди видобували й використовували срібло (або Ag, №47 у періодичній таблиці) протягом щонайменше 5000 років. Цей метал знаходили на стародавніх рудниках у Туреччині та Греції, а також на родовищах у Китаї, Кореї, Японії та Південній Америці. Він був популярним у виготовленні ювелірних виробів, декоративних предметів і посуду. Кажуть, що срібні монети посприяли економічному розвитку стародавніх Афін, а вікінги використовували рубані шматки зливків як гроші.

2. Стародавні люди були експертами у срібній справі

Срібло є м'яким і гнучким металом, а отже, легко піддається плавці, хоча процес все-таки потребує помірного нагрівання. Жителі доколоніальної Америки досягли неабияких успіхів у його обробці. Наприклад, стародавні інки були досвідченими майстрами срібних справ. Вони вважали, що золото — це піт Сонця, а срібло — сльози Місяця.

3. Срібло проводить електрику краще за будь-який інший метал

З усіх металів срібло є найкращим провідником тепла та електрики, тому його можна використовувати в найрізноманітніших галузях. Його додають у припой, електричні деталі, друковані плати та батареї. Але це дорого: замість срібла в електропроводці частіше використовується мідь.

4. Його реактивність від впливу світла призвела до появи фотографій

У 1720-х роках фізик Йоганн Шульце створив перші зображення зі сріблом. Виявивши, що шматок крейди, змочений у нітраті срібла, стане чорним від сонячного світла, вчений прикріпив трафарети до скляної банки, заповненої сумішшю крейди та нітрату срібла. Коли він виставив банку на сонце, світло «надрукувало» трафаретні літери на крейді. Століття по тому Луї Дагер створив фотографічні принти на вкритих сріблом мідних пластинах.

5. Та ж сама реактивність може викликати і потьмарення

Срібло реагує із сіркою в повітрі й від цього темніє або тьмяніє. Експеримент у домашніх умовах може цей процес продемонструвати: покладіть зварене круто та очищене яйце (бажано ще тепле) в один контейнер зі срібним предметом (скажімо, ложкою) і закрийте його. Срібло потемніє вже протягом години, оскільки з вареного яйця виділяється сірководень.

6. Дослідники продовжують вивчати антимікробні властивості срібла

Срібло було одним з найважливіших антимікробних засобів, які застосовувалися до відкриття сучасних антибіотиків у 1940-х роках. Стародавні македонці, ймовірно, були першими, хто почав прикладати цей метал до ран, а лікарі Першої світової війни використовували його, щоб не допустити інфікування після накладення швів. Срібло є токсичним для бактерій, але не для людей, якщо тільки воно не вживається у великих кількостях. Його надлишок може викликати аргирію — стан, за якого шкіра постійно стає сірою або синьою через реактивність срібла під впливом світла.

7. Йодисте срібло допомагає викликати дощ

Коли посушливі регіони потребують дощів, вчені можуть «засіяти» хмари шляхом розпилення часток йодиду срібла в атмосферу. Ще в 1940-х роках Бернард Воннегут продемонстрував у лабораторії, що йодид срібла забезпечує підтримуючу структуру, на якій замерзають молекули води, що (теоретично) призведе до випадіння опадів у вигляді сніжинок.

8. Срібло «винувате» у виникненні безлічі міст-примар

Під час президентства Джорджа Вашингтона у Штатах існувала біметалева валюта. Уряд щорічно закуповував мільйони унцій срібла, щоб карбувати монети і встановлювати вартість паперових грошей. Попит на цей метал посприяв швидкому виникненню шахтарських міст. Однак незабаром ціна на срібло різко впала. Гірничодобувні поселення спорожніли й були повністю занедбані.

Підготувала Ольга ШОКІНА