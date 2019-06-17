«Гражданская позиция» первой зарегистрировала свой список. Фото: КиевВласть

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первый список кандидатов в народные депутаты Украины от политической партии.

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В понедельник, 17 июня, комиссия зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии «Гражданская позиция», в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Кроме того, Центризбирком зарегистрировал 100 кандидатов, которые баллотируются в общенациональном избирательном округе. Также сегодня ЦИК отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Гончаренко О. В., который баллотируется в ОИО № 137 в порядке самовыдвижения, поскольку сам кандидат передумал идти в парламент.

В целом, по состоянию на сегодня, в одномандатных избирательных округах зарегистрировали 461 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения — 414, выдвинутых политическими партиями — 47.

В мае Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что распускает парламент. В связи с роспуском ВРУ были назначены досрочные парламентские выборы, которые запланированы на 21 июля 2019 года. Большинство партий уже представили свои избирательные списки.

Напомним, социологи обнародовали результаты очередного опроса общественного мнения за 40 дней до проведения досрочных парламентских выборов. Пройти в парламент наибольшие шансы имеют кандидаты от шести политических партий, а именно: «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Оппозиционный блок — За жизнь», «Батькивщина», «Сила и честь» и «Голос».