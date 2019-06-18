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Ракурс
США против Ирана: Пентагон отправит на Ближний Восток дополнительные войска, фото — Iran.ru

США отправят на Ближний Восток группировку сил противоракетной обороны

18 июн 2019, 08:25
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США отправят на Ближний Восток дополнительную военную группировку. В ее составе будут подразделения воздушной разведки и системы противоракетной обороны для защиты наземных войск. Речь идет об увеличении группировки на 1 тыс. человек.

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Такие меры американцы предпримут на фоне обострения отношений с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

Министр обороны США Патрик Шанахан рассказал, что увеличение военного присутствия его страны в регионе происходит в ответ на запрос Центрального командования США и по совету председателя Объединенного руководства штабов.

Американцы убеждены, что атаки на несколько танкеров, которые состоялись в мае-июне в регионе, были осуществлены именно Ираном.

Достоверные данные разведки свидетельствуют о том, что враждебное поведение иранских сил угрожает персоналу и интересам США в регионе, — заявил Шанахан.

После атаки в Оманском заливе, которая произошла 13 июня, госсекретарь США Майка Помпео сообщил, что США прорабатывают «полный спектр вариантов» ответов. Речь шла и о военном противодействии Ирану.

Пентагон сообщал, что за несколько часов до взрывов на двух танкерах в Оманском заливе Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух». Впоследствии состоялась торпедная атака на два танкера норвежской и японской компаний. Аналогичные случаи зарегистрировали и в мае.

США и Великобритания обвинили в нападениях Иран. Пентагон направил в Оманский залив эсминец USS Mason.


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