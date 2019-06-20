Дарья Лукьяненко. Фото: Обозреватель

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Фото подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко опубликовали одесские журналисты.

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Мужчину, в дворе которого обнаружили тело погибшей девочки, полицейские задержали. Им оказался 22-летний Николай Тарасов, житель села Ивановка под Одессой. Селяне сообщают, что парень ранее не вызывал подозрений, был тихим и вел затворнический образ жизни. Мать подозреваемого рассказала, что в день убийства сын принимал душ, играл в компьютерные игры, смотрел фильм в наушниках. Об этом пишет «Думская».

Более сотни полицейских охраняют отделения полиции в Ивановке, где находится задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко. Правоохранители опасаются, что люди могут устроить самосуд, — пишет издание.

Как пишет УНИАН, первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что задержанный, который подозревается в убийстве ребенка признался правоохранителям в совершении им преступления.

Установлено, что парень нигде не работает и не учится. Все свободное время он проводит в одиночестве, иногда помогает родителям на рынке. Задержанный уже признался, что сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но вроде ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Тем временем полиция Одесской области опубликовала видео обыска дома, где в выгребной яме нашли тело 11-летней девочки. На видео видно, что правоохранители провели тщательный обыск помещения.

Напомним, Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня. Она пошла на танцевальный кружок и с тех пор о месте ее пребывания было неизвестно. Сотни правоохранителей и волонтеров искали ребенка, не возлагая сил и надежды найти его живым и невредимым.

Тело девочки нашли 19 июня в поселке Ивановка. По предварительной информации, погибшая — это 11-летняя Дарья Лукьяненко, которая исчезла 13 июня в родном селе.