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Дарина Лук’яненко. Фото: Обозреватель
Вбивство 11-річної дівчинки в Одеській області: ЗМІ опублікували фото підозрюваного (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n123373-vbyvstvo-11-richnoyi-divchynky-v-odeskiy-oblasti-zmi-opublikuvaly-foto-pidozruvanogo-foto-video.htmlРакурс
Фото підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко опублікували одеські журналісти.
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Чоловіка, в дворі якого виявили тіло загиблої дівчинки, поліцейські затримали. Їм виявився 22-річний Микола Тарасов, житель села Іванівка під Одесою. Селяни повідомляють, що хлопець раніше не викликав підозр, був тихим та вів самітницький спосіб життя. Матір підозрюваного розповіла, що в день вбивства син приймав душ, грав у комп’ютерні ігри, дивився фільм у навушниках. Про це пише «Думська» у Telegram.
Більше сотні поліцейських охороняють відділення поліції в Іванівці, де знаходиться затриманий за підозрою у вбивстві 11-річної Даші Лук’яненко. Правоохоронці побоюються, що люди можуть влаштувати самосуд, — пише видання.
Як пише УНІАН, перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив, що затриманий, який підозрюється у вбивстві дитини, зізнався правоохоронцям у скоєнні ним злочину.
Встановлено, що молодик ніде не працює і не вчиться. Весь вільний час він проводить на самоті, інколи допомагає батькам на ринку. Затриманий вже зізнався, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого з нею не зробив. Згодом він кинув її тіло у вигрібну яму, а речі облив бензином та спалив.
Тим часом поліція Одещини опублікувала відео обшуку будинку, де у вигрібній ямі знайшли тіло 11-річної дівчинки. На відео видно, що правоохоронці провели ретельний обшук помешкання.
Нагадаємо, Дарина Лук’яненко зникла 13 червня. Вона пішла до танцювального гуртка і відтоді про місце її перебування було невідомо. Сотні правоохоронців і волонтерів шукали дитину, не покладаючи сил та надії знайти її живою та неушкодженою.
Тіло дівчинки знайшли 19 червня в селищі Іванівка. За попередньою інформацією, загибла — це 11-річна Дарина Лук’яненко, яка зникла 13 червня у рідному селі.
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