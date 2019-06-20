У Черкасах помер журналіст, якого жорстоко побили. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n123372-u-cherkasah-pomer-jurnalist-yakogo-jorstoko-pobyly-foto.html

Ракурс

Журналіст Вадим Комаров помер у черкаській лікарні не виходячи із стану коми. На журналіста напали у центрі міста 4 травня і з того часу він перебував у стані коми.

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У Національній спілці журналістів (НСЖУ) заявляють, що причиною вбивства Комарова стала його професійна діяльність. Про це на своїй сторінці у Facebookзаявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

За словами Томіленка, вбитий Комаров був незручним для місцевих політиків, ставив незручні питання про корупцію та порушував резонансні теми. В НСЖУ заявляють, що в Україні фізична агресія щодо журналістів перебуває на неприпустимо високому рівні, а систематична безкарність провокує нові напади.

Спілка журналістів наполягає на проведенні парламентських слухань з питань свободи слова та фізичної безпеки журналістів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у день нападу журналіст-розслідувач мав опублікувати інформацію про зловживання у мерії. До лікарні Комаров потрапив з відкритою черепно-мозковою травмою. Лікарі провели двогодинну операцію і з того часу журналіст перебував у комі.