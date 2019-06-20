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Ракурс
В Черкассах умер журналист, которого жестоко избили. Фото: 5 канал

В Черкассах умер журналист, которого жестоко избили (ФОТО)

20 июн 2019, 09:02
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Журналист Вадим Комаров умер в черкасской больнице, не выходя из состояния комы. На журналиста напали в центре города 4 мая и с тех пор он находился в состоянии комы.

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В Национальном союзе журналистов (НСЖУ) заявляют, что причиной убийства Комарова стала его профессиональная деятельность. Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Убитый журналист Вадим Комаров. Фото: facebook

По словам Томиленко, убитый Комаров был неудобным для местных политиков, ставил неудобные вопросы о коррупции и поднимал резонансные темы. В НСЖУ заявляют, что в Украине физическая агрессия в отношении журналистов находится на недопустимо высоком уровне, а систематическая безнаказанность провоцирует новые нападения.

Томиленко утверждает, что Комарова убили из-за профессиональной деятельности

Союз журналистов настаивает на проведении парламентских слушаний по вопросам свободы слова и физической безопасности журналистов.

Как ранее сообщал «Ракурс», в день нападения журналист-расследователь должен был опубликовать информацию о злоупотреблениях в мэрии. В больницу Комаров попал с открытой черепно-мозговой травмой. Врачи провели двухчасовую операцию и с тех пор журналист находился в коме.

Источник: Ракурс


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