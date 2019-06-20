В Черкассах умер журналист, которого жестоко избили. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n123372-v-cherkassah-umer-jurnalist-kotorogo-jestoko-izbili-foto.html

Ракурс

Журналист Вадим Комаров умер в черкасской больнице, не выходя из состояния комы. На журналиста напали в центре города 4 мая и с тех пор он находился в состоянии комы.

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В Национальном союзе журналистов (НСЖУ) заявляют, что причиной убийства Комарова стала его профессиональная деятельность. Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

По словам Томиленко, убитый Комаров был неудобным для местных политиков, ставил неудобные вопросы о коррупции и поднимал резонансные темы. В НСЖУ заявляют, что в Украине физическая агрессия в отношении журналистов находится на недопустимо высоком уровне, а систематическая безнаказанность провоцирует новые нападения.

Союз журналистов настаивает на проведении парламентских слушаний по вопросам свободы слова и физической безопасности журналистов.

Как ранее сообщал «Ракурс», в день нападения журналист-расследователь должен был опубликовать информацию о злоупотреблениях в мэрии. В больницу Комаров попал с открытой черепно-мозговой травмой. Врачи провели двухчасовую операцию и с тех пор журналист находился в коме.