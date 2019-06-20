США призвали Россию уважать резолюции Совбеза и обеспечить суд по делу сбитого МН17. Фото: Всё о путешествиях

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Ракурс

США обратились к России с требованием обеспечить суд над обвиняемыми в деле сбитого пассажирского Boeing-777 «Малайзийских авиалиний"на Донбассе в 2014 году. Штаты выразили полную поддержку Нидерландам в расследовании трагедии.

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По словам госсекретаря США Майкла Помпео, Штаты призывают РФ уважать и соблюдать резолюции Совета безопасности ООН, а также обеспечить присутствие на суде обвиняемых, которые находятся на территории России. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

США выразили полную поддержку работе Международной следственной группы и голландских властей.

Отметим, что накануне Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые причастны к сбитию малайзийского «Боинга», на котором были 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Среди обвиняемых трое граждан России и один украинец.

Суд над подозреваемыми запланирован на март 2020 года. Если подозреваемые не явятся на суд, он все равно пройдет и без их участия.

Как ранее сообщал «Ракурс», Генеральная прокуратура Украины опубликовала тексты подозрений и записи разговоров лиц, которых обвиняют в организации сбивания «Боинга» МН17.