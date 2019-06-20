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США закликали Росію поважати резолюції Радбезу і забезпечити суд у справі збитого МН17. Фото: Всё о путешествиях

США закликали Росію поважати резолюції Радбезу і забезпечити суд у справі збитого МН17

20 чер 2019, 08:18
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США звернулися до Росії з вимогою забезпечити суд над обвинуваченими у справі збитого пасажирського Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» на Донбасі в 2014 році. Штати висловили повну підтримку Нідерландам в розслідуванні трагедії.

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За словами держсекретаря США Майкла Помпео, Штати закликають РФ поважати і дотримуватися резолюції Ради безпеки ООН, а також забезпечити присутність на суді обвинувачених, які перебувають на території Росії. Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

США висловили повну підтримку роботі Міжнародної слідчої групи і голландської влади.

Зазначимо, що напередодні Спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, які причетні до збитого малайзійського «Боїнга», на якому були 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед обвинувачених троє громадян Росії і один українець.

Суд над підозрюваними запланований на березень 2020 року. Якщо підозрювані не з’являться на суд, він все одно пройде і без їхньої участі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Генеральна прокуратура України опублікувала тексти підозр і записи розмов осіб, яких звинувачують в організації збивання «Боїнга» МН17.

Джерело: Ракурс


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