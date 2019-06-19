Катастрофа MH17: Генпрокуратура опублікувала тексти підозр і записи розмов підозрюваних в організації збиття малайзійського "Боїнга", фото — ГПУ

https://racurs.ua/ua/n123353-genprokuratura-opublikuvala-teksty-pidozr-i-zapysy-rozmov-prychetnyh-do-zbyttya-malayziyskogo.html

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Генеральна прокуратура України 19 червня опублікувала тексти підозр і записи розмов осіб, які підозрюються в організації збиття пасажирського Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» влітку 2014 року.

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На сайті відомства можна ознайомитися із радіоперехопленнями, які засвідчують, що до запуску ракети з установки «Бук», яка збила літак, причетні високопосадовці РФ, військові російських збройних сил, командування військових угруповань сепаратистів.

Крім того, можна ознайомитися із текстами підозр громадянам РФ Ігорю Гіркіну, Сергію Дубінському і Олегу Пулатову, а також українському громадянину Леоніду Харченку у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 258 (теракт) КК України.

Тексти можна прочитати за цим посиланням.

Генпрокурор Юрій Луценко у Фейсбук повідомив, що під час слідства українські правоохоронці разом з іншими членами міжнародної спільної слідчої групи допитали в якості свідків 259 осіб, в Інтернеті досліджено близько 5,5 млрд сторінок сайтів (соцмережі, блоги, форуми, відеохостинги), із яких збережено близько 700 млн сторінок, що мають значення для розслідування.

Луценко відзначає, що «уважно читаючи текст підозр першим чотирьом особам, переглядаючи оприлюднені розмови підозрюваних, можна зрозуміти дорожню карту наступних». На його думку, у фокусі слідства перебувають російські військові та політики, які виконували та організовували цей злочин.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН-17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий військовослужбовцями 53-ї зенітно-ракетної бригади ЗС РФ на окупованому Донбасі. На борту лайнера перебували 283 пасажира і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Катастрофу, що сталася внаслідок пуску ракети з системи «Бук», розслідувала міжнародна слідча група. Сьогодні її учасники оголосили імена причетних до збиття Boeing (Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко). Суд у справі про катастрофу літака MH17 на Донбасі розпочнеться 20 березня 2020 року в Нідерландах.