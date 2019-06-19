Катастрофа рейсу MH17 сталася 17 липня 2014 року, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/ua/n123343-katastrofa-mh17-nad-donbasom-bellingcat-identyfikuvav-12-prychetnyh-do-incydentu-osib-infografika.html

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Дослідницька пошукова мережа Bellingcat ідентифікувала 12 осіб, причетних до катастрофи малазійського «Боїнга-777», котрий був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом.

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Про це йдеться у звіті організації.

Серед цих осіб:

Ігор Гіркін («Стрєлков») — один із тодішніх лідерів бойовиків. Вважається, що йому було відомо про передислокаю на окуповану територію «Бука», ракетою якого було збито літак. Вважається, що він співпрацював з особами, які відповідали за пересування «Бука» окупованими територіями Донбасу;

Сергій Дубинський («Хмурий») — російський генерал, який просив привезти «Бук» на Донбас для протидії українській авіації. Вважається, що він координував його пересування в день катастрофи, а також брав участь у вивезенні комплексу назад до Росії після падіння «Боїнга»;

Олег Пулатов («Гюрза», «Халіф») — колишній підполковник збройних сил РФ. Ймовірно, причетний до охорони «Бука» на місці запуску ракети;

Леонід Харченко («Кріт») — командир розвідбатальйону бойовиків. Ймовірно, також причетний до охорони «Бука» та транспортування його з Донецька до місця запуску й вивезення до Росії;

Едуард Гілазов («Рязань») — командир сепаратистів, котрий після падіння «Боїнга» привіз одного з членів екіпажу «Бука» в Сніжне до свого командира Харченка;

Олег Шарапов («Змій») — сепаратист, котрий у перехопленій телефонній розмові пояснював Харченку, як дістатися до місця, з якого «Бук» запустив ракету;

Ігор Безлер («Біс») — командир бойовиків, котрий посприяв помилковій ідентифікації малазійського «Боїнга» як військового літака;

Валерій Стельмах («Найманець») — повідомив Безлеру про «Боїнг» як нібито військовий літак за кілька хвилин до катастрофи MH17;

Ігор Українець («Мінер») — згадується Безлером як командир бойовиків в одній з телефонних розмов з приводу MH17;

Олександр Ходаковський («Скіф») — ймовірно, допомагав здійснювати транспортування «Бука»;

Олександр Семенов («Сан Санич») — заступник Ходаковського, допомагав координувати пересування «Бука» по Донецьку;

Сергій Поваляєв («Боцман») — ймовірно, офіцер спецназу ГРУ, заступник Безлера.

Нагадаємо, нещодавно нідерландські журналісти назвали нових підозрюваних у катастрофі MH17.