Катастрофа рейса MH17 произошла 17 июля 2014 года, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/n123343-katastrofa-mh17-nad-donbassom-bellingcat-identificiroval-12-prichastnyh-k-incidentu-lic.html

Ракурс

Исследовательская поисковая сеть Bellingcat идентифицировала 12 человек, причастных к катастрофе малазийского «Боинга-777», который был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом.

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Об этом говорится в отчете организации.

Среди этих лиц:

Игорь Гиркин («Стрелков») — один из тогдашних лидеров боевиков. Считается, что ему было известно о передислокации на оккупированную территорию «Бука», ракетой которого был сбит самолет. Считается, что он сотрудничал с лицами, ответственными за передвижения «Бука» по оккупированных территориях Донбасса;

Сергей Дубинский («Хмурый») — российский генерал, который просил привезти «Бук» на Донбасс для противодействия украинской авиации. Считается, что он координировал его передвижения в день катастрофы, а также участвовал в вывозе комплекса обратно в Россию после падения «Боинга»;

Олег Пулатов («Гюрза», «Халиф») — бывший подполковник вооруженных сил РФ. Вероятно, причастен к охране «Бука» на месте запуска ракеты;

Леонид Харченко («Крот») — командир разведбатальона боевиков. Вероятно, также причастен к охране «Бука» и транспортировке его из Донецка в места запуска и вывоз в Россию;

Эдуард Гилазов («Рязань») — командир сепаратистов, который после падения «Боинга» привез одного из членов экипажа «Бука» в Снежное к своему командиру Харченко;

Олег Шарапов («Змей») — сепаратист, который в перехваченном телефонном разговоре объяснял Харченко, как добраться до места, с которого «Бук» запустил ракету;

Игорь Безлер («Бес») — командир боевиков, который помог ошибочной идентификации малазийского «Боинга» как военного самолета;

Валерий Стельмах («Наемник») — сообщил Безлеру о «Боинге» как якобы военном самолете за несколько минут до катастрофы MH17;

Игорь Украинец («Минер») — упоминается Безлером как командир боевиков в одном из телефонных разговоров по поводу MH17;

Александр Ходаковский («Скиф») — вероятно, помогал осуществлять транспортировку «Бука»;

Александр Семенов («Сан Саныч») — заместитель Ходаковского, помогал координировать передвижение «Бука» по Донецку;

Сергей Поваляев («Боцман») — вероятно, офицер спецназа ГРУ, заместитель Безлера.

Напомним, недавно голландские журналисты назвали новых подозреваемых в катастрофе MH17.