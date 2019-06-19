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Катастрофа рейса MH17 произошла 17 июля 2014 года, фото: «Цензор.НЕТ»

Катастрофа MH17 над Донбассом: Bellingcat идентифицировал 12 причастных лиц (ИНФОГРАФИКА)

19 июн 2019, 13:40
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Исследовательская поисковая сеть Bellingcat идентифицировала 12 человек, причастных к катастрофе малазийского «Боинга-777», который был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом.

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Об этом говорится в отчете организации.

Среди этих лиц:

  • Игорь Гиркин («Стрелков») — один из тогдашних лидеров боевиков. Считается, что ему было известно о передислокации на оккупированную территорию «Бука», ракетой которого был сбит самолет. Считается, что он сотрудничал с лицами, ответственными за передвижения «Бука» по оккупированных территориях Донбасса;
  • Сергей Дубинский («Хмурый») — российский генерал, который просил привезти «Бук» на Донбасс для противодействия украинской авиации. Считается, что он координировал его передвижения в день катастрофы, а также участвовал в вывозе комплекса обратно в Россию после падения «Боинга»;
  • Олег Пулатов («Гюрза», «Халиф») — бывший подполковник вооруженных сил РФ. Вероятно, причастен к охране «Бука» на месте запуска ракеты;
  • Леонид Харченко («Крот») — командир разведбатальона боевиков. Вероятно, также причастен к охране «Бука» и транспортировке его из Донецка в места запуска и вывоз в Россию;
  • Эдуард Гилазов («Рязань») — командир сепаратистов, который после падения «Боинга» привез одного из членов экипажа «Бука» в Снежное к своему командиру Харченко;
  • Олег Шарапов («Змей») — сепаратист, который в перехваченном телефонном разговоре объяснял Харченко, как добраться до места, с которого «Бук» запустил ракету;
  • Игорь Безлер («Бес») — командир боевиков, который помог ошибочной идентификации малазийского «Боинга» как военного самолета;
  • Валерий Стельмах («Наемник») — сообщил Безлеру о «Боинге» как якобы военном самолете за несколько минут до катастрофы MH17;
  • Игорь Украинец («Минер») — упоминается Безлером как командир боевиков в одном из телефонных разговоров по поводу MH17;
  • Александр Ходаковский («Скиф») — вероятно, помогал осуществлять транспортировку «Бука»;
  • Александр Семенов («Сан Саныч») — заместитель Ходаковского, помогал координировать передвижение «Бука» по Донецку;
  • Сергей Поваляев («Боцман») — вероятно, офицер спецназа ГРУ, заместитель Безлера.

Иерархия лиц, причастных к катастрофе MH17, фото: Bellingcat

Напомним, недавно голландские журналисты назвали новых подозреваемых в катастрофе MH17.


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