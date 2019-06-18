Сбитый "Боинг": в Нидерландах назвали новых подозреваемых

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Ракурс

В Нидерландах назвали подозреваемых по делу о сбивании малазийского Boeing MH17, который разбился на Донбассе. Журналисты из Нидерландов объявили имена новых подозреваемых.

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Среди подозреваемых командир 53-й зенитно-ракетной бригады (Курск, Россия) Сергей Мецкаев. В 2014 году он был с конвоем, который перевозил Бук из Курска в Миллерово, город который расположен у российско-украинской границы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Светлана Самборская со ссылкой на нидерландские СМИ.

Назвали также украинца Ивана Безъязыкова, который в 2014 году служил в Вооруженных силах Украины и сотрудничал с сепаратистами. Безъязыкова допрашивали в конце 2016 года. Он находится под судом в Украине. В 2014 году подозреваемый встречался с россиянами, которые связаны с перемещением Бука.

Нидерландские журналисты также назвали Сергея Дубинского с позывным Хмурый. Подозреваемый руководил специальной российской разведывательной службой, которую сформировали в июле 2014-го. Служба активно участвовала в войне на востоке. Всего в подразделение входило около 300 человек. Также Дубинский служил в российской армии и участвовал в конфликте в Афганистане.

Причастен к сбиванию «Боинга» также Олег Поелатов, который руководил разведывательно-диверсионным подразделением специальной российской разведывательной службы. Поелатов с позывным Гюрза также является российским офицером. Утром 17 июля его отправили на место старта, о чем свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры.

С логистикой помогло пятое отделение спецслужбы российской разведки. Им руководил украинец Дмитрий Куприян по кличке Батя. Во время допроса он признался, что руководил подразделением сепаратистов, и был признан виновным.

Как ранее сообщал «Ракурс», совместная следственная группа, которая занимается расследованием катастрофы самолета в 2014 году, решила назвать имена виновных в трагедии.