Збитий "Боїнг": у Нідерландах назвали нових підозрюваних. Фото: Народный Журналист

https://racurs.ua/ua/n123318-zbytyy-boing-u-niderlandah-nazvaly-novyh-pidozruvanyh.html

Ракурс

У Нідерландах назвали підозрюваних у справі про збиття малайзійського Boeing MH17, який розбився на Донбасі. Журналісти з Нідерландів оголосили імена нових підозрюваних.

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Серед підозрюваних командир 53-й зенітно-ракетної бригади (Курськ, Росія) Сергій Мецкаєв. У 2014 році він був з конвоєм, який перевозив Бук з Курську до Міллерово, яке розташовано біля українсько-російського кордону. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Світлана Самборська з посиланням на нідерландські ЗМІ.

Назвали також українця Івана Без’язикова, який у 2014 році служив у Збройних силах України та співпрацював з сепаратистами. Без’язикова допитували наприкінці 2016 році. Він перебуває під судом в Україні. У 2014 році підозрюваний зустрічався з росіянами, які пов’язані з переміщенням Бука.

Нідерландські журналісти також назвали Сергія Дубинського з позивним Похмурий. Підозрюваний керував спеціальною російською розвідувальною службою, яку сформували в липні 2014-го. Служба активно брала участь у війні на сході. Усього в підрозділ входило близько 300 осіб. Також Дубинський служив у російській армії та брав участь у конфлікті в Афганістані.

Причетний до збиття «Боїнгу» також Олег Поєлатов, який керував розвідувально-диверсійним підрозділом спеціальної російської розвідувальної служби. Поєлатов з позивним Гюрза також є російським офіцером. Вранці 17 липня його відправили на місце старту, про що свідчать перехоплені телефоні розмови.

З логістикою допомогло п’яте відділення спецслужби російської розвідки. Ним керував українець Дмитро Купріян на прізвисько Батя. Під час допиту він зізнався, що керував підрозділом сепаратистів, та був визнаний винним.

Як раніше повідомляв «Ракурс», спільна слідча група, яка займається розслідуванням катастрофи літака в 2014 році, вирішила назвати імена винних у трагедії.