Олександр Єфремов, фото: «LIGA.net»

https://racurs.ua/ua/n123316-iefremov-ne-moje-buty-vkluchenym-do-spysku-opozyciynogo-bloku-cvk.html

Ракурс

Колишній очільник фракції «Партії Регіонів» у Верховній Раді Олександр Єфремов не може бути включеним до партійного списку «Опозиційного блоку» на позачергових парламентських виборах.

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Про це заявив журналістам заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Євген Радченко, повідомляють УНН.

Перша десятка «Опозиційного блоку» була оголошена під час з’їзду 10 червня. Через кілька днів стало відомо, що замість юриста Володимира Пилипенка, котрий вирішив зосередитися на професійній діяльності, десяте місце займе Єфремов, який наразі перебуває за ґратами за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

У ЦВК зазначають, що будь-які зміни у виборчому списку, прийняті після встановленого терміну, а саме 10 червня, не відповідають закону «Про вибори народних депутатів України». Радченко зауважив, що законодавство дозволяє виключати осіб зі списку, проте не дозволяє замість них включати інших кандидатів.

Нагадаємо, один із лідерів «Опоблоку» Євген Мураєв нещодавно висловив сподівання, що включення Єфремова до виборчого списку «допоможе його звільнити».