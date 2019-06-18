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Александр Ефремов, фото: «LIGA.net»

Ефремов не может быть включен в список «Оппозиционного блока» — ЦИК

18 июн 2019, 17:42
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Бывший глава фракции «Партии регионов» в Верховной Раде Александр Ефремов не может быть включен в партийный список «Оппозиционного блока» на внеочередных парламентских выборах.

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Об этом заявил журналистам заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко, сообщают УНН.

Первая десятка «Оппозиционного блока» была объявлена во время съезда 10 июня. Спустя несколько дней стало известно, что вместо юриста Владимира Пилипенко, который решил сосредоточиться на профессиональной деятельности, десятое место займет Ефремов, находящийся в настоящее время за решеткой по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В ЦИК отмечают, что любые изменения в избирательном списке, принятые после установленного срока, а именно 10 июня, не соответствуют закону «О выборах народных депутатов Украины». Радченко отметил, что законодательство позволяет исключать лиц из списка, однако не позволяет вместо них включать других кандидатов.

Напомним, один из лидеров «Оппоблока» Евгений Мураев недавно выразил надежду, что включение Ефремова в избирательный список «поможет его освободить».


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