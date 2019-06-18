Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве обнаружили авто с автоматом и гранатометными тубусами, владельцем может быть начальник службы безопасности Пшонки. Фото: agropolit.com

В Киеве обнаружили авто с автоматом и гранатометными тубусами, владельцем может быть начальник службы безопасности Пшонки (ФОТО)

18 июн 2019, 17:41
999

Автомат и гранатометные тубусы обнаружили правоохранители в автомобиле Toyota на Жуковом острове в Киеве.

Loading...

Вероятный владелец авто, который появился на месте происшествия через несколько минут, представился полковником Управления государственной охраны (УГО). При этом никаких документов в подтверждение своих слов он не предоставил, сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Следственно-оперативная группа установила, что разрешительных документов на автомат с патронами у мужчины также не было.

На помощь полковнику примчался генерал. Кому-то очень настойчиво звонил, но тут на место приехали сотрудники Государственного бюро расследований. Автомобиль был перемещен на площадку ГБР, — говорится в сообщении.

По информации «Ракурса», речь идет об экс-руководителе личной службы безопасности Артема Пшонки (сына бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки), хотя официально он работал на Пшонку-старшего.

В Киеве обнаружили авто с автоматом и гранатометными тубусами, владельцем может быть начальник службы безопасности Пшонки. Фото: Киев Оперативный

В Киеве обнаружили авто с автоматом и гранатометными тубусами, владельцем может быть начальник службы безопасности Пшонки. Фото: Киев Оперативный

В Киеве обнаружили авто с автоматом и гранатометными тубусами, владельцем может быть начальник службы безопасности Пшонки. Фото: Киев Оперативный

Кроме того, как сообщили «Ракурсу» очевидцы, генерал, который, как говорится в сообщении, примчался на помощь полковнику, является единственным, кто остался «в наследство» от Петра Порошенко новому президенту после кадрового обновления Управления госохраны (без Валерия Гелетея).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Решение КСУ не остановит парламентские выборы — Слипачук

Конституционный суд (КСУ) не может остановить досрочные парламентские выборы своим решением. КСУ влияет только на определение конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады

Новости Украины
19:31

В Индонезии перевернулся пассажирский катер: погибли 18 человек, среди них есть дети (ФОТО)

В Индонезии жертвами морской катастрофы стали по меньшей 18 человек. Пассажирский катер, на борту которого было более 60 человек, перевернулся у северного побережья Явы. По меньшей мере четыре человека остаются пропавшими без вести

Новости мира
16:12
Новости партнеров
Загрузка...