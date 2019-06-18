В Киеве обнаружили авто с автоматом и гранатометными тубусами, владельцем может быть начальник службы безопасности Пшонки. Фото: agropolit.com

https://racurs.ua/n123317-v-kieve-obnarujili-avto-s-avtomatom-i-granatometnymi-tubusami-vladelcem-mojet-byt-nachalnik.html

Ракурс

Автомат и гранатометные тубусы обнаружили правоохранители в автомобиле Toyota на Жуковом острове в Киеве.

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Вероятный владелец авто, который появился на месте происшествия через несколько минут, представился полковником Управления государственной охраны (УГО). При этом никаких документов в подтверждение своих слов он не предоставил, сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

Следственно-оперативная группа установила, что разрешительных документов на автомат с патронами у мужчины также не было.

На помощь полковнику примчался генерал. Кому-то очень настойчиво звонил, но тут на место приехали сотрудники Государственного бюро расследований. Автомобиль был перемещен на площадку ГБР, — говорится в сообщении.

По информации «Ракурса», речь идет об экс-руководителе личной службы безопасности Артема Пшонки (сына бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки), хотя официально он работал на Пшонку-старшего.

Кроме того, как сообщили «Ракурсу» очевидцы, генерал, который, как говорится в сообщении, примчался на помощь полковнику, является единственным, кто остался «в наследство» от Петра Порошенко новому президенту после кадрового обновления Управления госохраны (без Валерия Гелетея).