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У Києві виявлено авто з автоматом і гранатометними тубусами, яке може належати начальнику служби безпеки Пшонки. Фото: agropolit.com

У Києві виявлено авто з автоматом і гранатометними тубусами, яке може належати начальнику служби безпеки Пшонки (ФОТО)

18 чер 2019, 17:41
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Автомат і гранатометні тубуси виявили правоохоронці в автомобілі Toyota на Жуковому острові в Києві.

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Ймовірний власник авто, який з’явився на місці події за кілька хвилин, представився полковником Управління державної охорони (УДО). При цьому жодних документів на підтвердження своїх слів він не надав, повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook.

Cлідчо-оперативна група встановила, що дозвільних документів на автомат із набоями у чоловіка також не було.

На допомогу полковнику примчав генерал. Комусь дуже наполегливо телефонував, але тут на місце приїхали співробітники Державного бюро розслідувань. Автомобіль було переміщено на майданчик ДБР, — йдеться в повідомленні.

За інформацією «Ракурсу», йдеться про екс-керівника особистої служби безпеки Артема Пшонки (сина колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки), хоча офіційно він працював на Пшонку-старшого.

У Києві виявлено авто з автоматом і гранатометними тубусами, яке може належати начальнику служби безпеки Пшонки. Фото: Київ Оперативний

У Києві виявлено авто з автоматом і гранатометними тубусами, яке може належати начальнику служби безпеки Пшонки. Фото: Київ Оперативний

У Києві виявлено авто з автоматом і гранатометними тубусами, яке може належати начальнику служби безпеки Пшонки. Фото: Київ Оперативний

Окрім того, як повідомили «Ракурсу» очевидці, генерал, що, як ідеться в повідомленні, примчав на допомогу полковнику, є єдиним, хто залишився «у спадок» від Петра Порошенка новому президенту після кадрового оновлення Управління держохорони (без Валерія Гелетея).

Джерело: Ракурс


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