Сайт НБУ атакували зловмисники. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n123315-na-sayt-nacbanku-nevidomi-zdiysnyly-potujnu-ddos-ataku.html

Ракурс

DDoS-атаці 18 червня піддалася веб-сторінка Національного банку України.

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Офіційний сайт НБУ тимчасово працює у обмеженому режимі. При цьому важлива електронна інфраструктура фінансового регулятора працює в звичайному режимі. Про це сьогодні повідомила прес-служба Нацбанку.

Проблеми не фіксувалися в роботі систем електронних платежів, якою користуються банки. Внутрішня комп’ютерна мережа НБУ теж працює без перебоїв. У банку нагадали, що офіційний курс гривні станом на сьогодні розраховано на рівні 26,3 грн за дол.

У фінансовому регуляторі зазначили, що наразі триває робота із відновлення належної діяльності веб-сторінки. Після цього фахівці розмістять інформацію щодо курсу гривні до інших валют на головній сторінці НБУ.

Як відомо, DDoS-атака (Distributed Denial of Service attack) — комплекс дій, здатний повністю або частково вивести з ладу інтернет-ресурс. На сьогодні практично неможлива ситуація, коли хакер поодинці організовує таку атаку. У більшості випадків зловмисник використовує мережу з комп’ютерів, заражених вірусом.

Нагадаємо, у березні Служба безпеки України попередила підготовку хакерської атаки на українські ЗМІ та об'єкти телекомунікації. У спецслужбі заявили, що атаку готувало хакерське угруповання, яке контролюються Росією.